綠委：台灣處威脅第一線 須審慎因應DeepSeek

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（中央社記者陳俊華台北1日電）DeepSeek涉資安疑慮，數位發展部宣布公務機關不得使用。民進黨立委王定宇今天說，台灣位在中國軍事、灰色地帶、資安威脅第一線，美國基於資安考量禁用DeepSeek，台灣更該審慎因應。

中國新創公司深度求索（DeepSeek）推出的人工智慧（AI）模型引發資安疑慮，數發部1月31日表示，基於國家資通安全考量，特別警示公務機關與關鍵基礎設施應限制使用DeepSeek AI產品，以避免使用者相關數據或資訊被有資安疑慮的產品傳送。

王定宇透過媒體群組表示，公部門禁止使用DeepSeek主要考量是資安疑慮，面對中國威脅不管是軍事上、灰色地帶、網路資訊安全上的，台灣都是在第一線，美國政府都已宣布考慮下架DeepSeek，美國海軍也正式宣布公部門禁止，連私人使用DeepSeek都禁止。

王定宇說，台灣面對的資安威脅不比美國低，美國也是民主大國，都基於資安考量禁止使用DeepSeek，台灣更該審慎因應；此外基礎建設、無線通訊、5G、行動電話系統等，都禁止使用中國零組件與程式，主要考量還是資安，中國製的資訊產品常被發現隱藏惡意程式、間諜軟體。

王定宇指出，基於國家安全、資安考量，政府宣布公部門禁止使用DeepSeek，民間也會有資安考量，不僅是大小公司、連鎖企業，每個人對資訊安全都該更加重視，當DeepSeek有資安疑慮時，他呼籲大家不要使用，要有保護自我資訊的警覺。

民進黨立委林俊憲則說，DeepSeek已經變成國際共同關注的重大事件，很多國家都已快速、緊急提出反制的對應措施，台灣也公布公部門禁止使用，就像TikTok在公部門也禁止使用，很多有高度風險的中國製產品，當然都該禁止使用。

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林俊憲表示，DeepSeek是國際上都認為有高度資安風險的產品，當國際都在反制時，台灣位在深受中國威脅的第一線，速度應該更快才對，公部門應禁止相關使用軟體。

民進黨立委陳冠廷說，支持公部門禁用DeepSeek，因為不能保證公部門內部一些需要被保護的資訊，會不會透過這樣的生成式AI被流出去；他也希望民間能盡快發展出更好系統，在不影響國家安全的狀況下，能與國際重要的生成式AI發展連結在一起。（編輯：楊凱翔）1140201