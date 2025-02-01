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DeepSeek引發資安疑慮 荷蘭隱私監管機構啟動調查

2025/2/1 16:58（2/1 17:11 更新）
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荷蘭隱私權監管機構1月31日表示，將就中國人工智慧（AI）新創公司DeepSeek的資料蒐集行為展開調查。（中央社檔案照片）
荷蘭隱私權監管機構1月31日表示，將就中國人工智慧（AI）新創公司DeepSeek的資料蒐集行為展開調查。（中央社檔案照片）
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（中央社阿姆斯特丹31日綜合外電報導）荷蘭隱私權監管機構今天表示，將就中國人工智慧（AI）新創公司深度求索（DeepSeek）的資料蒐集行為展開調查，同時呼籲荷蘭用戶使用Deepseek軟體時務求謹慎。

荷蘭資料保護局（AP）局長沃夫森（Aleid Wolfsen）在聲明中表示，「荷蘭資料保護局發布這項警告，是因為DeepSeek的隱私權政策，以及它使用個人資料的方式引發嚴重關切」。

荷蘭資料保護局並表示，歐洲公民的個資只能根據嚴格條件限制儲存在海外地區，DeepSeek必須予以遵守。

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義大利1月30日基於隱私權疑慮，下令封鎖DeepSeek的應用程式。愛爾蘭和法國則向DeepSeek索取處理個資方面的資訊。

荷蘭資料保護局表示，目前正與歐洲聯盟的其他監管機關聯繫，他們將交換資訊，協調進一步行動。（譯者：劉淑琴/核稿：何宏儒）1140201

#荷蘭
#DeepSeek
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