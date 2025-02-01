加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
蘇花路廊北返車流湧現 估車多維持至深夜
首頁 / 科技
DeepSeek
新聞專題
DeepSeek2/62
首頁 / 科技

研究機構：DeepSeek硬體GPU支出逾160億台幣

2025/2/1 11:35
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張欣瑜舊金山31日專電）中國新創公司DeepSeek的模型成本引發熱議，並且造成股市震盪。研究機構SemiAnalysis今天發布報告指出，該公司至今在硬體繪圖處理器（GPU）上的支出遠超過5億美元（約新台幣160億元）。

SemiAnalysis指出，中國對沖基金幻方量化（High-Flyer）在2023年5月成立「深度求索」（DeepSeek）以推動AI技術研發，在此之前，幻方量化於2021年，也就是任何出口管制生效前，投資購買了1萬顆輝達（Nvidia）A100 GPU。

報告指出，該公司在GPU的投資上花費超過5億美元。

報告稱，輝達根據法規要求，生產了多款H100的變化版，如H800、H20。目前僅有H20可銷售給中國。輝達在過去9個月已生產超過100萬顆專供中國市場的H20 GPU。

報告分析顯示，DeepSeek的伺服器總資本支出（CapEx）約為16億美元。

報告提到，DeepSeek從中國本土招募人才，目前約有150名員工，正急速擴張。

DeepSeek的價格和效能這一週因出現模型訓練成本低於600萬美元的說法引起討論。報告強調預訓練成本僅是總成本一小部分，不代表完整支出。

DeepSeek論文中提到的600萬美元成本指的是預訓練運行（pre-training run）時的GPU成本，是模型總成本的一部分，未計入的重要支出還包括研發（R&D）、硬體總擁有成本（Total Cost of Ownership）等關鍵因素。

報告也提到DeepSeek能獲得大量算力資源與出口管制存在時間滯後（lag）有關。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

美國智庫蘭德公司（RAND）研究員海姆（Lennart Heim）近期分析，硬體的出口管制存在時間滯後，目前尚未完全發揮影響力。真正的考驗將出現在數據中心需要升級或擴展時，這對美國企業較為容易，但對受到出口管制的中國企業而言將是挑戰。

SemiAnalysis也評價指出，DeepSeek在開放權重模型上表現出色，超越Meta的Llama 、法國人工智慧新創公司Mistral AI、以及其他競爭者。（編輯：陳慧萍）1140201

#AI
#Meta
#中國
#輝達
#DeepSeek
DeepSeek
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
DeepSeek掀資安疑慮 美國務院：將限制使用有風險工具
106
更多編輯台推薦新聞：