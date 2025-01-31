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DeepSeek用戶個資處理引疑慮 韓國當局將詢問官方

2025/1/31 19:48（1/31 19:58 更新）
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（中央社首爾31日綜合外電報導）中國新創公司深度求索（DeepSeek）近日推出功能強大的最新同名AI聊天機器人後，引發外界質疑它如何處理用戶個資。韓國資料監管機構今天表示，將就此詢問DeepSeek官方。

DeepSeek官方宣稱其聊天機器人功能直追美國的人工智慧（AI）先驅，且投資金額僅為美國企業投入的一小部分。

消息一出引發AI晶片大廠輝達（NVIDIA）股價27日重挫逾16%，並引來外界對於近年來AI領域投資金額高達數千億美元的質疑。

韓國個人資料保護委員會（Personal Information Protection Commission）官員告訴法新社：「我們打算最快在週五提出書面要求，以取得DeepSeek如何處理個資的相關資訊。」不過，這名官員未透露更多訊息。

此外，其他國家也對DeepSeek提出類似質疑。

義大利本週對DeepSeek的R1模型展開調查，並禁止R1處理義國用戶的資料。

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義大利個資保護局（Italian Data Protection Agency）指出，目前正詢問這款聊天機器人AI系統的訓練資訊來源，倘若這些資料是從網路上攫取，用戶如何被告知資料處理的方式。

法國資料監管機構「資訊與自由全國委員會」（CNIL）也表示，法國將向DeepSeek官方詢問，以了解其AI聊天機器人運作方式以及資料保護的相關風險。（譯者：劉淑琴/核稿：陳彥鈞）1140131

#韓國
#DeepSeek
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