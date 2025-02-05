跟進全球限令 韓國產業部暫禁公務電腦使用DeepSeek

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社首爾5日綜合外電報導）韓國產業通商資源部的1名官員今天說，他們已基於安全疑慮暫時禁止員工電腦能讓中國人工智慧（AI）新創公司DeepSeek進行存取。這使韓國成為最新1個對DeepSeek下禁令的國家。

綜合路透社和韓聯社報導，韓國政府昨天已對各部會機關發布公文，要求公務員在工作時使用DeepSeek或美國公司OpenAI的ChatGPT等生成式AI工具時，須多加留意。

國營韓國水力核能電力公司也已在本月稍早宣布，內部禁用DeepSeek在內的AI服務。

透過 Google News 追蹤中央社

韓國個人資料保護委員會（Personal Information Protection Commission）已於1月31日發函DeepSeek總部，要求其說明收集的使用者個資項目及如何處理和保存。

澳洲財政部長查默斯（Jim Chalmers）1月已呼籲國人使用DeepSeek的模型時應謹慎。美國官員也正在探查DeepSeek對於國家安全的牽涉程度。（譯者：張正芊/核稿：陳政一）1140205