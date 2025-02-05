澳洲考量國安 嚴禁政府設備使用DeepSeek

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（中央社雪梨5日綜合外電報導）澳洲高層官員今天指出，澳洲以中國突破性人工智慧（AI）計畫帶來的隱私和惡意軟體風險為由，下令禁止所有政府設備使用深度求索（DeepSeek）產品、應用程式和網路服務。

中國科技新創公司開發的DeepSeek聊天機器人自1月問世以來，即震驚業內人士並擾亂金融市場。

韓國、義大利和法國等愈來愈多國家已對這項計畫的安全性和資料處理分式表達疑慮。

但澳洲採取作法似乎是迄今為止各國政府對中國聊天機器人採取的最嚴厲行動。

澳洲網路安全特使查爾頓（Andrew Charlton）指出：「這是政府根據安全機構建議採取的行動，絕非象徵性之舉。我們不想讓政府系統暴露於這些應用程式之下。」

查爾頓告訴澳洲廣播公司（ABC），這些風險包括上傳資訊「可能無法保密」，諸如DeepSeek這樣的應用程式「恐讓你遭受惡意軟體的攻擊」。

澳洲內政部長佛斯特（Stephanie Foster）深夜對政府職員發布指令，表示「經考量威脅和風險分析後，我認為使用DeepSeek產品、應用程式和網路服務將對澳洲政府構成不可接受的安全風險」。

她說，從今天起，所有非企業聯邦機構必須「識別並刪除澳洲政府所有系統和行動裝置全部現有的DeepSeek產品、應用程式和網路服務」。

這項指令還要求防止政府系統和行動裝置「存取、使用或安裝DeepSeek產品」。這一措施獲得澳洲兩黨政治人士的支持。

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澳洲反對黨副主席李伊（Sussan Ley）表示，社會大眾也應「仔細考慮」是否將DeepSeek從私人電話和電腦中移除。

澳洲以國安疑慮為由，2018年禁止5G網路使用中國電信巨擘華為的技術和設備；澳洲政府2023年也在情報機構建議下禁止政府裝置使用TikTok。（譯者：徐睿承/核稿：陳昱婷）1170205