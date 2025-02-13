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中國軍艦現蹤澳洲海域 澳洲加強監視應對

2025/2/13 15:47
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（中央社記者楊淳卉雪梨13日專電）澳洲國防部今罕見發布聲明，揭露三艘中國軍艦近期在澳洲專屬經濟區（EEZ）及東北海域活動，強調將持續監測其動向。國防部長馬勒斯（Richard Marles）表示，儘管中國軍艦的行動符合國際法，仍會審慎應對。

此外，澳洲國防軍（ADF）也發布另一則聲明透露，此前，澳洲皇家空軍11日在南海執行例行海上監視任務時，遭遇中國殲-16（J-16）戰機「不安全且不專業的行為」，澳洲政府對此表達嚴正關切。

澳洲國防部指出，已掌握一支中國人民解放軍海軍艦隊在澳洲東北方活動。經確認，該艦隊包括江凱級護衛艦「衡陽」號、仁海級驅逐艦「遵義」號，以及福池級補給艦「微山湖」號。

聲明提到，澳洲國防部持續監測澳洲專屬經濟區及周邊海域的所有海上活動。這批中國軍艦在進入澳洲海域前，曾經過東南亞水域，其中「衡陽」號護衛艦更一度航行至澳洲北部水域。

聲明強調，澳大利亞尊重所有國家依據國際法行使航行與飛行自由的權利，也期望其他國家同樣尊重澳洲的權利。

馬勒斯表示，他已下令澳洲國防部運用空軍與海軍資源，監測該特遣艦隊在澳洲海域的活動。目前，澳洲巡防艦阿倫塔號（HMAS Arunta）正跟蹤監測這些中國軍艦的行動，以掌握其目的與動向。

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澳洲國防部也以另一篇聲明中揭露，澳洲皇家空軍P-8海神式（P-8 Poseidon）海上巡邏偵察機11日在南海執行例行海上監視任務時，遭遇中國殲-16戰機的不安全行為。中國軍機在澳方軍機附近釋放熱焰彈（flares），這一行為具有危險性且不專業，對飛機與機組人員構成風險。

聲明指出，這起事件未造成澳洲軍方人員受傷，也未對軍機造成損害。澳洲將國防軍人員的安全與福祉置於首位，並期望包括中國在內的所有國家以安全且專業的方式進行軍事行為。（編輯：陳承功）1140213

馬勒斯
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