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日媒：澳國防軍司令擬訪日 討論加強國防合作

2025/2/4 11:32
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（中央社東京4日綜合外電報導）日媒披露，澳洲國防軍司令強斯敦正在協調本週訪日，會晤日本防衛大臣中谷元、自衛隊統合幕僚長吉田圭秀。報導指出，中國在印太地區加強軍事活動之際，兩國擬強化國防合作。

日本「產經新聞」昨天引述數名相關人士報導此事，倘若強斯敦（David Johnston）此行成真，將是澳洲國防軍司令睽違2年造訪日本。

報導指出，日本擬與澳洲建立僅次於美國的「準同盟國」關係，盼日本、美國、澳洲能在發生緊急事態之際合作；強斯敦造訪日本時，將協商擴大自衛隊與澳洲軍方的聯合訓練，以及加強指揮機制方面的合作。

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另外，強斯敦預計提到澳洲海軍引進新型艦艇的計畫。日本放送協會（NHK）報導，澳洲鑒於巡防艦老化，預計引進最多11艘巡防艦，並規劃2020年代交付最初的1艘，且這些艦艇均在澳洲國內共同開發與製造。

澳洲國防部長馬勒斯（Richard Marles）2024年11月宣布，最終候選合作國名單已縮小至日本與德國2國，計劃2025年判斷要與哪國合作開發與製造新型艦艇。（譯者：楊惟敬/核稿：張曉雯）1140204

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