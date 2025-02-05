賴清德：DeepSeek風險巨大 台灣處第一線不可不慎

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（中央社記者葉素萍台北5日電）中國新創公司深度求索（DeepSeek）推出的人工智慧（AI）模型引發資安疑慮，兼任民進黨主席的總統賴清德今天在中常會說，中國透過AI服務影響全世界的價值觀，對民主同盟國家產生非常巨大風險，台灣處於受影響第一線，不可不慎。

民進黨今天召開中常會，邀請台灣人工智慧學校秘書長侯宜秀，以「中國對大型語言模型的言論管控與台灣因應之道-以深度求索（DeepSeek）為例」為題進行專案報告。

民進黨發言人韓瑩會後轉述賴清德談話表示，感謝侯宜秀的分享，讓大家了解中國對於大型語言模型言論管控的現況，以DeepSeek為例，提出風險評估與建議。

賴清德說，侯宜秀簡報中提到，隨著全世界對於AI服務需求持續增長，中國的大型語言模型在全球市場擴張，中共的內容審查機制會更嚴格、言論自由會更受限制，中國透過AI服務影響全世界的價值觀，這對民主同盟國家產生的風險非常巨大，台灣處於受影響的第一線，不可不慎。

賴清德表示，目前DeepSeek AI服務，在模型語言訓練上有思想審查偏見及限制訊息，也有侵害個人隱私及資料取得等疑慮，世界各主要國家（美、英、法、日、韓、澳洲、印度、愛爾蘭、義大利及馬來西亞等國）皆對DeepSeek進行評估並採取風險控管，下週將在法國舉辦的「人工智慧行動峰會」（AI Action Summit）也即將進行討論；行政院也宣布公務機關禁止使用DeepSeek，要強化政府機關資安防護罩。

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賴清德說，面對極權主義擴張與威脅，主要國家紛紛建構自己的主權AI，由於地緣政治因素，台灣在經濟文化方面無可避免受到中國的影響甚巨，需要加快腳步發展AI技術，並且擴大各領域AI應用服務，建立AI法規治理，強化資料治理架構，與民主國家緊密鏈結。

賴清德表示，侯宜秀提到的幾項建議都非常好，請行政部門參考；政府要打造具民主價值的智慧科技島，讓台灣更為安全繁榮。（編輯：林興盟）1140205