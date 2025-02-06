美媒：DeepSeek內含「中國移動」相關程式碼 北京可能存取用戶數據

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（中央社記者張欣瑜舊金山5日專電）中國新創DeepSeek被廣泛下載的同時也引發安全隱憂，美國廣播公司新聞網及美聯社今天引述網路安全專家研究指出，在針對DeepSeek程式碼解碼後發現，其技術與被美國列為國家安全威脅名單的電信商「中國移動」有關。

美國廣播公司新聞網（ABC News）指出，網路安全公司Feroot Security執行長查林尼（Ivan Tsarynny）使用AI軟體解碼部分DeepSeek程式碼，發現了似乎被刻意隱藏的程式碼，具有能力將使用者數據發送至「中國移動」線上註冊平台CMPassport.com。

使用者用網頁註冊或登入DeepSeek時，可能在不知情的情況下在中國系統內部建立帳戶，使其身分、搜尋和線上行為暴露於中國的國家系統。

報導指出，「中國移動」由中國政府掌控，美國聯邦傳播委員會（FCC）在2019年基於用戶數據和國家安全考量禁止「中國移動」在美國提供服務，「中國移動」隨後於2021年從紐約證交所除牌，並在2022年被列入美國聯邦傳播委員會的「國家安全威脅」名單。

曾任美國中央情報局（CIA）副局長的柯恩（David Cohen）表示，「中國移動是眾多對美國國家安全構成風險的中國科技公司之一」。

柯恩指出，「美國國家安全官員向來懷疑，中國企業銷售的技術可能內建後門，讓中國政府得以存取用戶數據。在這種情況下，這扇後門被發現、被啟用，令人憂心」。

美聯社將Feroot Security的研究結果交給另外一組網路安全專家獨立驗證，該組專家確認DeepSeek確實包含「中國移動」程式碼。

研究人員和專家在北美測試時，並未觀察到數據被傳輸到「中國移動」，但無法排除部分用戶的數據被傳輸至「中國移動」的可能性。

這項分析是針對DeepSeek網站版本進行，尚不包括行動裝置版本。

查林尼告訴美聯社，生成式AI的數據風險比TikTok嚴重，因為它不僅收集娛樂數據，還可能涉及高度敏感的企業與個人資訊。

美國廣播公司新聞網另指出，眾議院情報委員會成員高特海默（Josh Gottheimer）表示，「我認為我們應該立即禁止在所有政府設備上使用DeepSeek，任何人都不得被允許將它下載到自己的設備上。我也認為我們必須告知大眾（這個風險）」。

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查林尼的研究也發現，DeepSeek網站版本會為每位用戶建立數位指紋，不僅追蹤用戶在DeepSeek網站內的活動，還能持續監控其後續的所有網路行為。

美國眾議院「美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會」民主黨首席議員克利什納穆希（Raja Krishnamoorthi）告訴美國廣播公司新聞網，「我認為中國共產黨確實意圖收集美國人及全球用戶的數據」。他說，這種數據收集模式對於研究中國技術的人員來說非常熟悉，「你使用這些應用程式要自擔風險」。（編輯：張芷瑄）1140206