美媒：DeepSeek再次印證中國「夠用就好」的策略

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（中央社台北5日電）美媒報導，DeepSeek的崛起，印證中國向來追求「夠用就好」的務實策略，他們通常使用西方國家發展的現有技術進行大規模生產，產品不一定完美，但足以幫中國公司在該領域占有領導地位。

華爾街日報（WSJ）今天報導，總部位在杭州的中國人工智慧新創公司「深度求索」（DeepSeek）開發的模型，可以用更低的成本，有效滿足作為聊天機器人的基本要求，在過去一週震驚矽谷和華爾街。

這也使DeepSeek躋身通訊設備巨頭華為、電動車製造商比亞迪和電子商務巨頭阿里巴巴的行列，再次點燃了中國人的民族自豪感。而這些公司的共通點是，都擅於採用現有技術（通常是由美國和其他西方國家開發的），迅速擴大規模，用於大規模生產或消費。

報導指出，這些公司的產品或服務可能不像OpenAI、思科（Cisco Systems）或蘋果（Apple）、特斯拉（Tesla）和亞馬遜（Amazon）的那樣頂尖，但通常足以幫助中國成為這些行業的全球領導者，也足以讓美國人保持警惕。

中國擅長採用其他公司開發的先進技術，在國內產業建立供應鏈。例如蘋果將iPhone供應鏈帶到了中國，許多中國公司接受其培訓後，又成為華為和小米等中國智慧型手機公司的供應商，如今這兩個品牌已成為全球行業領導者。

特斯拉也有類似情況，中國允許馬斯克（Elon Musk）在上海建立了電動車工廠，並提供廉價土地、低利貸款和稅收優惠，期望特斯拉藉此培養中國本土供應商。如今，像比亞迪這樣的中國公司現在已經掌握了特斯拉之道，反過來擊敗曾經一家獨大的特斯拉。

報導指出，現在DeepSeek聲名鵲起，迫使美國注意如何與中國競爭，或者說如何阻止中國利用美國的創新。ChatGPT的開發商OpenAI正在調查有關DeepSeek從OpenAI的工具中提取大量數據，以幫助開發自身技術的跡象，而OpenAI的服務條款禁止這種行為。

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美國總統川普（Donald Trump）提名的商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）已暗示願意採取更有力的行動，防止美國科技被用來幫助中國產業發展。

盧特尼克在上週的提名確認聽證會上暗示，DeepSeek規避美國的晶片出口管制，才生產出可媲美美國聊天機器人的產品。他並表示，必須阻止這項行為，並承諾若是得到任命，將做出強硬的策略回應。（編輯：廖文綺/邱國強）1140205