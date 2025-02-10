1美分硬幣成本遠超面額 川普斥浪費令停止鑄造

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（中央社華盛頓9日綜合外電報導）美國總統川普今天表示，他以製幣成本過高為由，指示財政部停止鑄造新的1美分硬幣。據美國鑄幣局報告，目前1美分硬幣製造成本已直逼3.7美分，且已連續19年高於面額。

川普今晚在自家社媒「真實社群」（Truth Social）發文指出：「長久以來，美國一直以超過2美分的成本鑄造1美分硬幣。實在太浪費！我已指示美國財政部長停止製造新的1美分硬幣。」

綜合美聯社和「國會山莊報」（The Hill）報導，川普2.0政府持續聚焦於刪減開銷，並鎖定聯邦機構整體和大批聯邦層級雇員來開刀。

川普今天發文指出：「讓我們從我們偉大國家的預算中剷除浪費，即使是從1分錢開始。」

川普出席職業美式足球聯盟NFL超級盃（Super Bowl）上半場賽事後，發出上述訊息。

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根據美國鑄幣局（U.S. Mint）年度報告，在2024財政年度中，1美分（約新台幣0.33元）的製幣成本直逼3.7美分（約新台幣1.2元），且硬幣的製造成本已連續19個財年高於面額。

1962年之前，1美分硬幣為銅製，目前則主要以鋅製成，外層鍍有銅。根據美國財政部說法，自1909年以來，1美分硬幣背面就刻有前總統林肯（Abraham Lincoln）的側面上身像，同時也是美國鑄幣局鑄造的第1枚硬幣。（譯者：蔡佳敏/核稿：張茗喧）1140210