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繼國際開發總署後 川普政府擬關閉消費者金融保護局

2025/2/10 19:01（2/10 19:19 更新）
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美國消費者金融保護局（CFPB）華盛頓總部。（路透社）
美國消費者金融保護局（CFPB）華盛頓總部。（路透社）
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（中央社華盛頓9日綜合外電報導）美國總統川普政府已下令「消費者金融保護局」（CFPB）暫停幾乎所有工作，準備實質上關閉這個在2008年金融危機和次貸風暴後為保護消費者而成立的機構。

美聯社報導，新上任的白宮管理及預算局（OMB）局長伏特（Russell Vought）昨天透過電子郵件指示CFPB暫停新規制定工作、暫緩任何已通過但尚未生效的規則、停止所有調查工作，且不得展開任何新的調查。這封電郵已經過美聯社核實。

伏特的電郵還命令CFPB「暫停所有監督與審查活動」。

CFPB是美國2010年金融改革法的一環。該機構由時任總統歐巴馬（Barack Obama）推動成立以來，一直是保守派的眼中釘。

根據美聯社取得的1封電郵，政府官員今天還表示，CFPB位於華府的總部將於2月10日至14日當週關閉，但未說明關閉的具體原因。

這封寄給總部員工的電郵寫道：「除非另有指示，否則員工和承包商皆一律遠距工作。」白宮近期也曾採取類似行動，以關閉美國國際開發總署（USAID）。

CFPB經由國會立法成立，因此要正式廢除該機構，需要國會另行立法。但CFPB負責人有權決定採取何種執法行動。

億萬富豪馬斯克（Elon Musk）7日在前稱推特（Twitter）的社群媒體X發文寫道：「CFPB，安息吧。」

CFPB的官網也於9日關閉，網頁上僅顯示「頁面不存在」 的訊息。

伏特昨天在社群媒體上宣布，CFPB將不再從聯邦準備理事會（Fed）提取新一輪資金，並稱該機構現有的7.116億美元儲備資金「過多」。國會原本就設計讓CFPB由聯準會資助，以避免該機構受到政治壓力影響。

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CFPB表示，該局成立以來已替美國消費者爭取近200億美元的經濟補償，包括取消債務、賠償金和降低貸款成本。CFPB上月指控美國第一資本金融集團（Capital One）誤導消費者，使他們錯失高利率儲蓄帳戶，導致客戶損失超過20億美元的利息。

美國前總統歐巴馬於2007年至2008年房市泡沫和金融危機後推動成立CFPB。該機構源自麻薩諸塞州民主黨參議員華倫（Elizabeth Warren）的構想，曾遭大型銀行和金融業協會提告。（譯者：劉淑琴/核稿：施施）1140210

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