馬斯克喊廢消費者金融保護局 稱重複機構太多了

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（中央社華盛頓27日綜合外電報導）美國億萬富豪馬斯克今天呼籲撤除負責保護金融領域消費者的聯邦監管機構。美國總統當選人川普日前宣布，馬斯克將在新政府共同領導政府效率部，削減政府支出。

路透社報導，馬斯克（Elon Musk）公開喊話廢除美國消費者金融保護局（CFPB），進一步擴大這位億萬富豪的影響力，馬斯克捐出數以百萬計美元協助川普當選。

馬斯克在社群媒體平台X發文說：「廢除消費者金融保護局，重複的監管機構太多了。」

消費者金融保護局並未立即回應置評要求。

馬斯克將與企業家拉馬斯瓦米（Vivek Ramaswamy）聯手，共同執掌新成立的政府效率部。川普在聲明指出，為推動巨大變革，「政府效率部將從政府外部提供建議和指導，並將與白宮和管理及預算局（OMB）合作來大刀闊斧地推動結構性改革」。

消費者金融保護局是根據2010年陶德－佛朗克金融改革法案（Dodd-Frank Act）設立的，以監管和規範2008年危機後的消費者金融產品，只有國會有權廢除這個機構。

此外，路透社今天引述消息人士的話報導，在總統拜登領導的民主黨政府卸任前最後幾週，消費者金融保護局正在推進規則制定，以期在川普上任前加強對消費者的保護。

自消費者金融保護局成立以來，共和黨人便多次試圖削弱或撤除這個機構，若不廢除就得對其資金和領導結構施加更嚴格的限制，但相關立法提案未能獲得足夠支持。

銀行業高層和律師也預期，即將上任的川普政府可能會對消費者金融保護局施加重大限制。

法新社報導，馬斯克將在下週會見共和黨議員，就新成立的政府效率部展開討論。這個機構的任務是削減數十億美元的聯邦支出。

共和黨籍聯邦眾議院議長強生（Mike Johnson）在X發文說，期待在12月5日會晤馬斯克及拉馬斯瓦米。

強生表示，他們兩人將「討論重大改革思路，以實現監管撤銷、行政縮減和成本節約」，讚揚川普使「有限政府原則」得以復興。

川普和馬斯克宣稱可以省下2兆美元，但大多數專家認為，若未削減關鍵服務或福利，這是不切實際的想法。

馬斯克在「華爾街日報」（Wall Street Journal）專欄中表示，不是官方部門也沒有法定權力的政府效率部將致力於削減聯邦法規和做出重大行政改革。

馬斯克在與拉馬斯瓦米共同撰寫的文章中表示：「我們是企業家，不是政客。我們將作為外部志願者服務，而非聯邦官員或雇員。」

一個將與這個機構合作的新眾議院委員會，將由極右派議員葛林（Marjorie Taylor Greene）領導。

葛林24日告訴福斯新聞（Fox News）：「我們將關注政府資助的媒體節目，比如僅播放民主黨宣傳內容的全國公共電台（NPR）…以及非洲廁所補助等各種對美國人民沒有幫助的計畫。」（譯者：劉文瑜/核稿：陳昱婷）1131128