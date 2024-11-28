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墨西哥總統與川普通話 討論移民及反毒議題

2024/11/28 11:20
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（中央社墨西哥市27日綜合外電報導）墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）今天與美國總統當選人川普通話，討論移民和毒品走私議題；這兩項問題是川普揚言對鄰國墨西哥提高進口關稅的理由。

法新社報導，薛恩鮑姆表示，她與川普有一場「非常好的對話」。墨西哥經濟部長厄伯拉特（Marcelo Ebrard）數小時前才警告說，川普的關稅主張，將為在墨國設廠的美國企業帶來「龐大」成本。

薛恩鮑姆在社群平台X表示：「我們討論墨方有關移民現象的策略。」薛恩鮑姆還說她已告訴川普，移民車隊「不會抵達墨西哥北部邊境，因為他們會在墨國境內受到照顧」。

薛恩鮑姆說，他們也討論「加強安全方面的合作」，以及「我們在國內進行的行動，以防止（強效類鴉片止痛劑）芬太尼（fentanyl）遭濫用」。

川普25日曾表示，他將對墨西哥和加拿大輸美商品課徵25%關稅，對中國加徵10%關稅。

川普在自創的社群平台「真實社群」（TRUTH Social）寫道：「這波關稅將一直有效，直到毒品及所有非法外國人終止入侵我們國家為止！毒品方面，特別是芬太尼。」

厄伯拉特今天稍早表示，若川普對墨西哥銷美產品課徵25%關稅，恐導致美國40萬人失業，他引用的研究是根據在墨西哥設廠的美國車商資料。（譯者：紀錦玲/核稿：盧映孜）1131128

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