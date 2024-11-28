美軍援烏克蘭拜登來不及發完 成川普促俄烏止戰談判籌碼

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（中央社華盛頓27日綜合外電報導）美方行政與國會官員坦承，拜登政府難以在明年1月20日卸任前將國會通過的軍援烏克蘭經費用完，恐仍有數十億美元經費得留由總統當選人川普定奪。

華爾街日報披露，拜登政府手上所謂「總統撥款權」（PDA）還有65億多美元（約新台幣2114億）額度；撥款權賦予五角大廈得以從庫存轉移武器與裝備給烏克蘭。美方官員表示，五角大廈已在不影響自身戰備下將每月援烏武器量做到最大化，但在交付武器上已遇到後勤挑戰。

一名國會官員透露，若要趕在拜登政府卸任前把經費消耗完，現在起美國得一天送出價值逾1.1億美元的武器，或是今年12月與明年1月當月都送出近30億美元裝備，「在我看來這根本不可能」。

五角大廈一名高層透露，目前他們只能設法將每月從庫存提撥援烏的武器數量，再拉高至價值5億到7.5億美元左右。

川普上任後將怎麼處置剩餘的援烏資金，勢必影響俄烏戰場，也會決定基輔在與莫斯科的任何和平談判中能有多少籌碼。川普已表明他將結束俄烏戰爭，但拜登政府的官員擔憂新政府可能選擇扣留武器逼基輔上談判桌。

卡內基國際和平基金會（Carnegie Endowment for International Peace）高級研究員考夫曼（Michael Kofman）認為，所餘經費讓下屆政府能扣住的援烏籌碼相當可觀，「川普政府首先得決定如何處理剩餘裝備，以及如何以最佳方式向國會提出追加請求」。

川普27日透過自家社媒平台「真實社群」（Truth Social）宣布，他打算任命退役將領凱洛格（Keith Kellogg）出任俄烏特使。凱洛格於川普第一任時當過國家安全會議幕僚長。

英國廣播公司（BBC）報導，本月稍早凱洛格接受福斯新聞（Fox News）訪問時特別提到，解決俄烏戰爭會是川普第二任的頭等大事；凱洛格自2022年起受雇於福斯新聞擔任評論員。

親川普智庫「美國優先政策研究所」（America First Policy Institute）今年4月刊出一份報告，可一窺凱洛格對俄烏止戰的想法。報告記載凱洛格力倡「美國採取正式政策，尋求停火及透過談判解決俄烏衝突」。

凱洛格提出，烏克蘭唯有參與跟莫斯科的和談，才能獲得美國後續援助，但他也表示若莫斯科拒上談判桌，華府將向基輔提供更多援助。（譯者：陳亦偉）1131128