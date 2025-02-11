川普裁撤USAID 梵蒂岡慈善機構：魯莽、不人道

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（中央社記者黃雅詩羅馬10日專電）美國總統川普擬大幅裁撤援外機構「美國國際開發總署」（USAID），梵蒂岡慈善機構負責人錢尼樞機主教批評此舉「魯莽」、「不人道」，恐致數百萬人生計困難，他呼籲川普執政應秉持基督關愛他人的精神。

國際明愛會（Caritas Internationalis）今天發表聲明譴責川普裁撤USAID的計畫。明愛會是天主教最重要慈善機構，錢尼（Michael Czerny）與教宗方濟各（Pope Francis）同屬耶穌會，錢尼被視為教宗最親信的樞機主教之一。

錢尼接受美聯社訪問表示，每屆新政府都有權審查對外援助預算，甚至有權改革USAID等機構，「但在做出資金承諾後又解散機構是另一回事。」

錢尼表示，有些計劃已在進行中，違背承諾是件嚴肅的事，因此雖然每個政府都有權審查外援預算，但最好先發出警告，因為尋找其他資金來源或替代方案需要時間。

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國際明愛會聲明指出，各國政府應緊急呼籲美國政府改變做法，USAID停擺將破壞累積數十年的人道主義進展，破壞許多仰賴USAID支持的區域穩定，並使數百萬人陷入貧窮與死亡危機。

錢尼表示，雖然USAID的預算規模很大，但只占美國國內生產毛額的1%，聖經中要求奉獻收入10%，這筆援外金額只相當聖經要求的1/10，川普政府在開始執政時，應牢記基督關愛他人的原則。（編輯：陳慧萍）1140211