川普終止推廣紙吸管 稱塑膠吸管不會影響鯊魚

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（中央社華盛頓10日綜合外電報導）美國總統川普今天簽署行政命令，推動回歸使用塑膠吸管，他表示環保人士青睞的紙吸管會裂開，並說塑膠吸管對海洋生物影響有限，「不會影響鯊魚」。

法新社報導，共和黨籍的川普簽署的命令推翻了民主黨籍前總統拜登所設定的目標，也就是在2035年前各政府機構內淘汰塑膠吸管等塑膠類免洗餐具。

川普在白宮橢圓形辦公室簽署行政命令時向記者表示：「我們將回歸塑膠吸管。」

川普說：「這些（紙吸管）根本沒用，我用過很多次，有時它們會斷掉、會裂開。如果東西很熱，它們撐不了多久，有時幾分鐘，有時幾秒鐘。這實在很荒謬。」

環保人士長期以來呼籲停用塑膠吸管和其他塑膠餐具，尤其稱它們會污染海洋環境。

不過川普似乎長期不滿紙吸管，他不認同環保人士的憂慮。

川普說：「我不認為塑膠會對在海洋中進食的鯊魚造成影響。」

白宮幕僚秘書夏夫（Will Scharf）呈交文件讓川普簽署時表示，環境影響「全然值得商榷」，而且美國消費者「對他們的吸管相當不滿」。

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川普曾將氣候變遷稱為「騙局」，他重返白宮展開第2個總統任期後已發布一連串與環境相關的命令。

川普1月20日就職後就宣布退出巴黎氣候協定，並誓言要不斷鑽探石油。（譯者：屈享平/核稿：盧映孜）1140211