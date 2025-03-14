特斯拉憂面臨報復性關稅 致函美貿易代表署示警

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（中央社華盛頓13日綜合外電報導）美國電動車大廠特斯拉（Tesla）本週致函美國貿易代表署（USTR）警告，總統川普積極推動關稅措施，恐導致特斯拉和其他美國重要出口商面臨報復性關稅。

路透社報導，特斯拉此言反映美國許多業者對川普關稅措施的擔憂。特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）是川普親密盟友，因此特斯拉的反應格外受矚。

美國貿易代表署官網可見特斯拉本月11日致函內容。目前不清楚這封信出自何人之手，上頭未署名，但用了特斯拉公司信箋。路透社尋求置評，但特斯拉未立即回應。

特斯拉寫道，目前重要的是確保川普政府致力化解貿易問題的舉措「不會無意中傷害美國企業」。

特斯拉說，公司亟欲避免在先前貿易爭端中遭遇的報復性措施，導致電動車進口到那些受美國關稅影響的國家時，面臨關稅增加的情況。

川普正考慮4月初對各國生產的汽車和零件徵收高額關稅。

特斯拉警告，即便供應鏈積極本地化，「部分零組件很難甚或不可能在美國境內獲取」。

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特斯拉還說，有關當局分階段行動將能讓企業受益，以便企業做好相應準備，確保採取適當的供應鏈和合規措施。

特斯拉表示：「身為美國製造商和出口商，特斯拉敦促美國貿易代表署為因應不公平貿易行為而擬議採取某些行動時，能考慮到對下游產生的影響。」（譯者：盧映孜/核稿：劉淑琴）1140314