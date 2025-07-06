加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
颱風丹娜絲深夜可能登陸雲嘉南 挑戰1986年颱風韋恩紀錄
首頁 / 國際

捷克YouTuber虛構「中國行」影片測網紅警覺性 獲讚「最佳公民教育素材」

2025/7/6 22:28（7/6 22:41 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
示意圖。（圖取自Pexels圖庫）
示意圖。（圖取自Pexels圖庫）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉郁葶布拉格6日專電）捷克知名YouTuber米基斯卡在一支影片中展示，如何用虛構的「中國之旅」吸引捷克網紅參與，藉此測試網紅的道德感與對中國的警覺性。影片上線後，累積157萬次的觀看數，被捷克網友稱為「最佳公民教育素材」。

捷克YouTuber米基斯卡（Martin Mikyska）在他的YouTube節目設局測試網紅是否願意接受免費的中國旅行邀約。他向40位網紅發出「中國之旅」的邀請，聲稱旅費全額支付，有7人前往面試。

米基斯卡的團隊向這幾位網紅介紹旅遊行程，包括參觀萬里長城、成都的大熊貓保護區，以及拜訪「中國島嶼台灣」，藉此測試網紅的警覺性，與對敏感地緣政治議題的認知程度。

儘管他逐步暗示，這趟旅程是由極權國家策劃的宣傳活動，將向中國觀眾灌輸特定訊息，仍有幾位捷克網紅對此旅行感興趣。

這支標題為「我們邀請了網紅去中國旅遊，結果如何呢？」（Pozvali jsme influencery na výlet do Číny .Jak to dopadlo?）的影片自5月中上線後，截至7月初已累積157萬次觀看數，捷克網友紛紛留言「這是公民教育課程的完美素材」、「謝謝你揭露網紅的虛偽」等。

影片來源：Mikýřova úžasná pouť internetem

捷克網紅赴中拍片遭批 情報局警告恐淪為中國宣傳工具

這支影片是對捷克網紅米哈雷克（Jan Michálek）去年前往中國拍片的回應。米哈雷克在Instagram上擁有22.4萬粉絲、TikTok上近百萬追隨者，是捷克知名的網紅。

米哈雷克去年自豪地分享，他受邀前往中國拍片。他說，在拍攝過程中約有8台攝影機，拍攝內容將在中國的電視或媒體網站上播送，但他自己也不太確定最終用途。

據捷克主流媒體iDNES.cz報導，捷克安全情報局（BIS）與專家對此發出警告，赴中拍片的網紅過於「天真」，這類行為可能陷入中國的宣傳操作。

捷克安全情報局發言人施蒂哈（Ladislav Šticha）指出，這正是中國一貫的操作模式。中國長期試圖影響世界對中國形象的看法，塑造中國作為經濟與政治強權、未來之國的形象。

中國只展示想讓人看見的一面 其餘一律掩摀遮蓋

施蒂哈表示，中國為此動用各種宣傳工具，目的是「展示想讓人看見的一面」，同時對人權、少數民族、對鄰國的壓迫、網路間諜等負面則極力隱藏。

施蒂哈認為，對政治人物，中方的目的通常是影響決策；對學術界是想取得技術、專利；而針對記者和網紅，則是要向廣大受眾散播對中國有利的形象與說法。

施蒂哈說，中國經常以「全包式招待」吸引政治人物、學者、記者、藝人，甚至包含如今的網紅。這些人只能看到中國當局想讓他們看到的事物，無法自由接觸其他地點或人士。

他補充，「我們雖然生活在民主社會，享有言論自由，但也需承擔個人責任。國家不能也不會禁止人們前往中國或散播其正面形象，但社會應該建立自我防衛機制。」

施蒂哈強調，捷克依賴中國商品與原料、資訊科技產品，中國科技參與捷克的關鍵基礎設施與通訊設備，可能危及經濟與網路安全。而俄羅斯更具威脅，其目的是讓捷克再次淪為其勢力範圍，「宣傳中國與俄羅斯，就等同於損害我們自身的國家利益與公民利益。」

中國擴大對外宣傳策略 「漂白」形象掩蓋人權議題

國際事務協會AMO中國專案負責人卡拉斯科娃（Ivana Karásková）補充，讓網紅赴中拍片是中國對外宣傳全球策略的一環。過去中國主要針對政治人物、商人、媒體與學者，如今也納入能影響特定觀眾群的網紅。

她表示，中國特別關注批評中共的言論，長年研究新疆議題的德國人類學者鄭國恩（Adrian Zenz）就長期遭受中方網軍攻擊，目的在壓制批評的聲音、影響國際輿論。

卡拉斯科娃指出，捷克網紅赴中國拍片的原因之一，是對中國影響力的不了解與天真，以及金錢誘因。中國常提供全額補助與豪華待遇，而這些網紅則成為傳播中國敘事的管道。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

她警告，這是對中國政權的「漂白」，讓人忽略中國人權議題。此外，這類合作關係多數不透明，使中國敘事能悄悄滲入捷克社會。

卡拉斯科娃說，中國過去曾透過付費文章、媒體投資與私營電台合作來進行宣傳，雖然這些策略已被揭露，但中國依然持續尋找新的方法影響國際輿論。（編輯：韋樞）1140706

延伸閱讀
館長驚嘆上海「廁所有門」 世界報：中國招募網紅大外宣中國邀請美國網紅免費遊中10天 展示「真實中國」蕭美琴訪捷克遭中方尾隨引議 學者：捷中關係已降至冰點美國之音：中國宣傳新疆西藏新手段 邀外國網紅營造正面形象
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

87
更多編輯台推薦新聞：