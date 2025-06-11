中國邀請美國網紅免費遊中10天 展示「真實中國」

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（中央社台北11日電）彭博報導，中國正在邀請美國網紅參加7月為期10天的免費中國行。報導指出，這是北京為促進人文交流和展示「真實中國」所做的努力。

據彭博報導，中國青年報等中國官媒近期發布消息，一項名為「中國-全球青年影響力人士交流計畫」，正在招募擁有至少30萬粉絲的年輕社群網紅，與中國的內容創作者合作。

報導指出，儘管近幾個月以來，中美關係因地緣政治、技術和貿易等問題惡化，但該計畫標誌著中美雙方為促進文化交流所做的努力。中國國家主席習近平過去呼籲中美兩國大學進行更多交流，此前他曾宣佈歡迎5萬名美國學生到訪中國的計畫。

留學生日報（College Daily）貼文提到，申請計畫的美國網紅需在Instagram、YouTube、TikTok和X等平台上活躍，並應「熱愛中國文化」和 「沒有不良行為記錄」。

貼文呼籲，中國留學生可以鼓勵在其朋友圈的網紅申請，並表示申請成功的候選人將獲得中國官方邀請，會在簽證方面給予特別協助。該行程將帶入選者走訪蘇州、上海、深圳、邯鄲和北京五個城市，參訪比亞迪、小紅書等公司總部。

貼文指出，這些網紅還將參與太極等文化活動，有機會直播走訪長城的行程。他們也將會與中國網紅進行互動，合作成果有望得到中國官媒的推廣。

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報導指出，疫情過後，在中國旅行的西方網紅在社群媒體發布的內容，因描繪中國日常生活而獲得官媒的讚譽。同時，北京當局也開始挖掘網紅，檢查負面訊息，推廣正面內容。

報導稱，澳洲戰略政策研究所（Australian Strategic Policy Institute）2023年分析120多名外國網紅，他們大多活躍於中國社群媒體，接受中國的幫助以擴大影響力；作為回報，他們提供讚美和傳播中國官方認可的內容。（編輯：謝怡璇/陳鎧妤）1140611