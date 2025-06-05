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中歐峰會7月舉行 中國正考慮購買數百架空中巴士

2025/6/5 11:31
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（中央社台北5日電）彭博報導，中歐峰會將於7月舉行，歐洲領導人預料會到訪中國，中國正考慮購買數百架法德為主要股東的空中巴士飛機。報導形容，中國國家主席習近平可藉此向美國總統川普在貿易問題上發出訊號。

彭博4日報導，中歐峰會將於7月舉行，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）及德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）預料會到訪中國慶祝中歐建交50週年，中國正考慮屆時會購買數百架空中巴士（Airbus）。

中國的航空公司正與有關方面商討空中巴士的訂單規模，有知情人士表示，可能會涉及300架窄體及寬體機型；另有知情人士指，訂單可能介於200架至500架飛機。如果採購規模達500架飛機，將會是中國最大的飛機採購訂單。

法國及德國是空中巴士的主要股東，龐大的交易將有助鞏固歐洲機機製造商在其中一個頂級航空市場的主導地位。報導指談判仍有變數，或需要更長時間。

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報導表示，川普（Donald Trump）日前在自家社群平台發文，指習近平「非常強硬，要和他達成協議極其困難」，中國與空中巴士若達成採購協議，會讓習近平在貿易問題向川普發出訊息。

報導指出，美中正就貿易協議談判，如果兩國能解決分歧，美國飛機製造商波音或將贏得巨大勝利，就像美英在5月達成貿易協議，英國宣布向波音採購飛機。今年4月美中出現貿易磨擦時，中國要求波音停止交付飛機。（編輯：陳鎧妤/張淑伶）1140605

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