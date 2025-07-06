颱風丹娜絲帶來短時強降雨 高雄山區恐升紅色警戒

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張已亷高雄6日電）颱風丹娜絲襲台，高雄市長陳其邁表示，颱風帶來的短時強降雨可能引發山區坍方與落石，那瑪夏、桃源、茂林及六龜區入夜後，恐升至土石流及大規模崩塌紅色警戒。

高雄市政府今天晚上發布新聞稿，根據中央氣象署預測，明天上午高雄最大陣風可達9至10級，濱海地區可能出現12級以上強風，山區累積雨量預估上看490毫米。

陳其邁表示，那瑪夏、桃源、茂林及六龜區目前已發布土石流及大規模崩塌黃色警戒，入夜後恐升至紅色警戒，已責成水利局加強雨勢監測，掌握最新情勢；一旦警戒區域擴大，須立即通報區公所、民政局、社會局、警察局與消防局等相關單位，啟動避難收容等應變措施。

陳其邁表示，高雄歷經去年4月3日及今年1月21日地震，山區土石鬆動，遇強降雨恐造成道路遭土石流阻斷。他指示工務局、水利局及公路局南區養護工程分局，加強監測與示警易致災路段，必要時採預警性封閉，並即時通知用路人注意行車安全。

另外，陳其邁請經發局督導台水、台電、瓦斯及電信業者，針對強風豪雨可能衝擊供水、供電與通訊等維生系統，強化維護與搶修能量，確保災後能儘速恢復正常生活。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

陳其邁提醒，民眾切勿前往河川、海邊及山區活動，避免非必要外出，至於沿海低窪及易淹水地區應提前做好防汛準備，各區公所已備妥砂包供民眾使用，水利局也已針對淹水潛勢地區，部署抽水機具並彈性調度應用，即時啟動排水應對。

高雄入夜後風雨增強，陸續傳出災情。高雄市警察局楠梓分局加昌派出所晚上7時許獲報，指後勁溪上游段步道塌陷，現已通報相關單位處理，並由員警協助拉設封鎖線封鎖入口，以避免發生危險，另外，在楠梓區加昌里則出現路樹倒塌狀況，高雄市政府工務局公園處已聯繫廠商協助排除。（編輯：黃名璽）1140706