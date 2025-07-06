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颱風丹娜絲深夜可能登陸雲嘉南 挑戰1986年颱風韋恩紀錄
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颱風丹娜絲深夜可能登陸雲嘉南 挑戰1986年颱風韋恩紀錄

2025/7/6 22:05（7/6 22:29 更新）
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颱風丹娜絲6日晚間10時雷達合成回波圖。（圖取自中央氣象署網頁cwa.gov.tw）
颱風丹娜絲6日晚間10時雷達合成回波圖。（圖取自中央氣象署網頁cwa.gov.tw）
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（中央社記者余曉涵台北6日電）颱風丹娜絲來襲，氣象署表示，丹娜絲過去3小時再增強，目前近中心最大風速達到每秒38公尺，不排除北上過程中在今天深夜到明天清晨會在雲嘉南一帶登陸，登陸後強度將減弱。

根據中央氣象署觀測，中度颱風丹娜絲今天晚間8時的中心位置在北緯22.9度，東經119.6度，即在澎湖南方約70公里之處，以每小時35轉15公里速度，向北北東進行。

氣象署指出，丹娜絲過去3小時再增強，目前近中心最大風速每秒38公尺（約每小時137公里），相當於13級風，其暴風圈已籠罩澎湖、彰化以南及台東，對台灣各地及澎湖構成威脅，南部地區及澎湖風雨持續中，中部地區風雨也逐漸增大。

氣象署預報員劉宇其今晚8時40分在颱風說明記者會中表示，今天晚上到明天清晨是丹娜絲影響台灣最明顯的時候，預計未來會朝北北東方向前進，深夜將通過澎湖，逐漸沿著西部海岸線北上，不排除今天深夜到明天清晨會在雲嘉南一帶登陸，若登陸將是繼1986年颱風韋恩後首個登陸台灣中部地區的颱風。

劉宇其說，不論有沒有登陸，現在都是丹娜絲影響最為明顯的時候，澎湖東吉島已觀測到13級強陣風。另外，台灣東方也有一塊強對流，有雲系發展狀況，也為東北角帶來10級強陣風。

影片來源：中央社

5日凌晨0時至今晚8時累積雨量，屏東縣水利署牡丹測站測得599毫米，台東縣壽卡測站測得542毫米。劉宇其說，隨著丹娜絲接近，今晚到明天上午西半部及澎湖有大雨或豪雨，尤其山區會有大豪雨，隨著丹娜絲北上雨勢會逐漸趨緩，北部雨勢上午較為明顯，直到晚上才會趨緩。

劉宇其說，台灣東部的對流雲系預估將慢慢消散，而丹娜絲預計在登陸後強度會逐漸減弱，明天清晨就有機會減弱為輕度颱風，但會一直維持輕度直到遠離台灣。

根據氣象署明天上午6時到中午12時的風雨預報，北北基未達停班停課標準，桃園只有沿海達停班課標準，因此明天北北基照常上班上課，桃園僅沿海4區停班課。

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不過劉宇其提醒，明天清晨到上午北部風雨會較明顯，新竹以北有大雨等級雨勢，基隆、台北、新北及桃園平均風在上午6時到中午12時預估為5至6級，陣風為8至9級；桃園濱海鄉鎮平均風則為6至7級，陣風為9至10級轉8至9級。

依據「天然災害停止上班及上課作業辦法」規定，停班停課標準為颱風暴風半徑於4小時內可能經過地區，其平均風力可達7級以上或陣風可達10級以上時，或是未來24小時累積雨量預測達山區200毫米及平地350毫米（部分縣市不分平地、山區均為350毫米），且已致災或有致災之虞時，才可依據氣象預報或實際觀測發布停止上班及上課。（編輯：張雅淨）1140706

（圖取自中央氣象署網頁cwa.gov.tw）
（圖取自中央氣象署網頁cwa.gov.tw）
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