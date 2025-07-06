颱風丹娜絲進逼 澎湖七美海域掀巨浪

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（中央社澎湖縣6日電）澎湖七美離島受颱風丹娜絲進逼影響，今天傍晚出現11級強陣風，在海上掀起數公尺高海浪，坐鎮七美災防應變中心的鄉長呂啟俊形容有如東北季風，且風雨有逐漸增強趨勢，籲民眾全力防颱。

中央氣象署在下午6時許針對澎湖縣發布「颱風強風告警」，受到颱風中心即將通過附近會出現平均12級風或14級以上強陣風，應嚴防短延時強降雨，全澎湖民眾幾乎都收到訊息。

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澎湖七美鄉長呂啟俊表示，颱風丹娜絲的行進路徑對澎湖七美離島來說首當其衝，當地從傍晚起吹起如東北季風般的11級陣風，並在海上掀起巨浪，強度有增強趨勢，呼籲鄉民做好防颱準備，非必要請勿外出，以免發生危險。

澎湖消防局災防應變中心表示，颱風丹娜絲正朝台灣西半部近岸北上，預估今晚至7日清晨最接近澎湖地區，風雨影響最為明顯，將出現14至15級強陣風，沿海浪高將達5至6公尺以上，民眾請勿靠近海邊及港口活動，部分低窪地區及地下室會出現積淹水情形，民眾要做好防範。（編輯：黃名璽）1140706