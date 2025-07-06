颱風丹娜絲來襲 壽險業提供受災保戶續期保費緩繳

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（中央社記者蘇思云台北6日電）颱風丹娜絲逼近台灣，金管會要求保險公司主動了解保戶災損，盡快辦理理賠。壽險業今天陸續宣布提供受災保戶關懷措施，包括啟動快速理賠、續期保費緩繳、申請補發保單免收工本費等措施。

颱風丹娜絲暴風圈持續擴大，因應颱風可能帶來的強陣風與豪雨等衝擊，凱基人壽、全球人壽、國泰人壽等業者陸續啟動多項服務，協助保戶度過難關。

凱基人壽表示，提供快速理賠、住院預付金、保費緩繳、保服優惠、房貸紓困及旅平險彈性調整等6大服務。

凱基人壽指出，保戶若在風災中受傷需住院治療或不幸身故，保險事故一確認就啟動「快速理賠」，可在給付完成後再後補理賠需檢附文件；若保戶住院治療且符合相關規範，可申請最高10日，上限新台幣6萬元的住院預付金。

全球人壽針對颱風丹娜絲受災保戶啟動天然災害保戶關懷計畫，提供受災保戶4大關懷服務措施，包括續期保費緩繳3個月、保單借款利息緩繳6個月、申請補發保單免收工本費及快速理賠等4大服務。

全球人壽說明，續期保費緩繳3個月，提供應繳保費區間自6月1日到8月31日的保單，受災保戶自即日起經申請可緩繳保費3個月。受災保戶因此次災害致遺失保險單，若申請補發保險單免收工本費，上述有需求者需在8月31日前提出申請。

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國泰人壽也啟動快速理賠、理賠預付金、保費緩繳及優惠等服務。國壽指出，應繳月為今年7月的續期保險費、保單借款利息，給予受災地區保戶緩繳3個月的措施；另嚴重受災地區保戶即日起至今年9月底前，如首次純增10萬元以內之保單借款，自借款之日起6個月內，免計利息。受災戶房屋貸款本金及利息也給予緩繳3個月的服務。

民眾若不幸發生車輛泡水，國泰產險提醒，水退前千萬不要發動車輛，避免引擎進水受損，若水已淹及排氣管高度，引擎電腦可能已泡水，為避免損害擴大，建議以拖吊方式離開積水區域。（編輯：楊蘭軒）1140706