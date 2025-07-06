加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
颱風丹娜絲來襲 全台13縣市、桃園4區停班停課
首頁 / 產經
颱風丹娜絲
新聞專題
颱風丹娜絲15/188
首頁 / 產經

颱風丹娜絲來襲 壽險業提供受災保戶續期保費緩繳

2025/7/6 19:55
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇思云台北6日電）颱風丹娜絲逼近台灣，金管會要求保險公司主動了解保戶災損，盡快辦理理賠。壽險業今天陸續宣布提供受災保戶關懷措施，包括啟動快速理賠、續期保費緩繳、申請補發保單免收工本費等措施。

颱風丹娜絲暴風圈持續擴大，因應颱風可能帶來的強陣風與豪雨等衝擊，凱基人壽、全球人壽、國泰人壽等業者陸續啟動多項服務，協助保戶度過難關。

凱基人壽表示，提供快速理賠、住院預付金、保費緩繳、保服優惠、房貸紓困及旅平險彈性調整等6大服務。

凱基人壽指出，保戶若在風災中受傷需住院治療或不幸身故，保險事故一確認就啟動「快速理賠」，可在給付完成後再後補理賠需檢附文件；若保戶住院治療且符合相關規範，可申請最高10日，上限新台幣6萬元的住院預付金。

全球人壽針對颱風丹娜絲受災保戶啟動天然災害保戶關懷計畫，提供受災保戶4大關懷服務措施，包括續期保費緩繳3個月、保單借款利息緩繳6個月、申請補發保單免收工本費及快速理賠等4大服務。

全球人壽說明，續期保費緩繳3個月，提供應繳保費區間自6月1日到8月31日的保單，受災保戶自即日起經申請可緩繳保費3個月。受災保戶因此次災害致遺失保險單，若申請補發保險單免收工本費，上述有需求者需在8月31日前提出申請。

google news透過 Google News追蹤中央社

國泰人壽也啟動快速理賠、理賠預付金、保費緩繳及優惠等服務。國壽指出，應繳月為今年7月的續期保險費、保單借款利息，給予受災地區保戶緩繳3個月的措施；另嚴重受災地區保戶即日起至今年9月底前，如首次純增10萬元以內之保單借款，自借款之日起6個月內，免計利息。受災戶房屋貸款本金及利息也給予緩繳3個月的服務。

民眾若不幸發生車輛泡水，國泰產險提醒，水退前千萬不要發動車輛，避免引擎進水受損，若水已淹及排氣管高度，引擎電腦可能已泡水，為避免損害擴大，建議以拖吊方式離開積水區域。（編輯：楊蘭軒）1140706

#金管會
#國壽
#颱風
#保險業
#國泰人壽
#國泰產險
#丹娜絲
颱風丹娜絲
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
金門縣災害應變中心一級開設 小三通7日部分停航
86
更多編輯台推薦新聞：