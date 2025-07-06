颱風丹娜絲襲台 全國災情143件釀28傷

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（中央社記者黃麗芸台北6日電）中度颱風丹娜絲持續影響台灣，根據中央災害應變中心今晚資料顯示，全國災情共計143件、造成28人受傷；包括雲林縣、南投縣等7縣市進行疏散撤離，累計共2853人。

中央災害應變中心晚間召開第6次工作會報。情資研判組報告表示，受颱風影響，坡地易致災區為台中市、南投縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣和台東縣等9個縣市山區。

災情監控及搜索救援組提到，截至晚間8時止，全國災情總計143件、造成28人受傷。

疏散撤離組表示，截至今晚8時止，共有雲林縣、南投縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣及台東縣等7縣市進行疏散撤離，累計撤離人數共2853人。

另外，收容安置組也說，截至今晚6時止，共有台南市、高雄市、嘉義縣、屏東縣和台東縣等5縣市，共開設20處收容安置處所，並收容安置230人。

公路警戒部分，交通工程組表示，目前包括中南部和東部共計有11處公路實施預警性封閉；空運方面，明天將取消國際兩岸航線16架次、國內航線142架次；海運明天停航國際兩岸18航次、國內11航次。

觀光方面，目前澎湖地區停留旅客約8000人；馬祖南北竿航站欲搭機返台而未成功補位的人數約404人；綠島滯留536人、蘭嶼滯留78人、小琉球地區自願留島209人，目前物資無虞。

水電維生組表示，全國曾停電2萬2728戶，待修復5286戶；全台曾停水戶數242戶，仍待修復（台東蘭嶼）；淹水一級警戒區域包括台東縣、彰化縣、雲林縣、屏東縣和花蓮縣；全國積淹水災情共49件，均已排除。

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農林漁牧組說，土石流紅色警戒有3條（屏東縣）；農產品物資供需穩定。

副指揮官、內政部次長吳堂安裁示，請大家提高警覺、嚴防強風豪雨，入夜災情查證較不易，請加強和地方政府確認和支援。（編輯：黃名璽）1140706