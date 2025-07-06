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中國啟用W121航路 立委：灰帶襲擾發動法律戰

2025/7/6 18:01
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（中央社記者陳俊華台北6日電）中國民航局今天公布，即日起啟用M503航線的W121銜接航路。民進黨立委沈伯洋與陳冠廷表示，此為灰色地帶襲擾、發動法律戰，藉「民航合法化」包裝，企圖削弱對台海中線與中華民國主權的認知；民眾黨立委林憶君指出，新增一條東西向航路，台灣領空就多一層風險。

中國民航局今天上午發布消息稱，為進一步優化空域環境、提升運行效率，即日起，民航將啟用M503航線的W121銜接線。交通部民航局對此表達遺憾，要求中方應依民國104年共識，儘速與台灣展開溝通，將持續嚴密掌握相關航班飛航狀況。

民進黨立委沈伯洋表示，中國宣布啟用W121銜接線，是一種灰色地帶襲擾，並搭配認知作戰，意圖塑造台灣政府都不溝通的形象，讓政府陷於不利；現階段在軍事方面的影響雖不大，但中國會一再地步步進逼。

民進黨立委陳冠廷說，中國片面啟用緊貼海峽中線的M503航路W121銜接線，意圖藉由「民航合法化」的包裝，發動法律戰與灰色地帶壓力，企圖進一步削弱對台海中線與中華民國主權的認知。

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民眾黨立委林憶君表示，中方此舉除想展示其在台灣海峽的領導性外，更顯示出台海兩岸問題，自總統賴清德上任以來，完全沒有良好互動關係，令人擔憂不已。

林憶君說，中共在實際運輸量未有過載，就新增一條東西向航路、其動機不明，對岸每新增一條東西向航路，台灣領空就會多一層風險，呼籲陸委會應儘快和陸方展開溝通協調，要求陸方應依104年共識儘速展開溝通，並積極爭取M503航線向西移動，以確保國防及飛行安全。（編輯：林克倫）1140706

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