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M503航路爭議
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M503航路爭議1/46
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中國啟用W121航路 民航局表遺憾要求依共識溝通

2025/7/6 13:05
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（中央社記者余曉涵台北6日電）中國民航局今天公布，即日起民航將啟用M503航線W121銜接航路。交通部民航局表達遺憾，要求中方應依民國104年共識，儘速與我方展開溝通，將持續嚴密掌握相關航班飛航狀況。

中國民航局在今早8時59分發布消息稱，為進一步優化空域環境、提升運行效率，即日起，民航將啟用M503航線W121銜接線。

交通部民航局今天發布新聞稿表示，依國際民航組織劃設新航路規範，增、減或修改航路須與途經地區及有關各方協商。

民國104年3月雙方同意M503航路在實際飛行時將往中國大陸方向西移6浬，並採由北向南單向航行，W121、W122及W123三條航路不啟用、不實施，何時啟用會經雙方溝通確認。

民航局說，然中國民航部門自107年1月4日起，在未經溝通情況下片面開通M503由南向北及W121、W122及W123由東向西飛航，致使我飛航情報區西緣及金、馬終端空域增加作業複雜度及飛安風險。

復於113年1月30日片面宣布M503航路不偏西飛航及啟用W122、W123由西向東飛航，使航管困難及飛安風險升高。

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民航局表示，中方宣稱啟用W121是為緩解航路壓力，提升運行效率，但目前國際航空旅運尚未恢復疫前水準，民航局對於中國未經溝通逕行啟用W121航路表達遺憾。

另外，為確保台北飛航情報區運作安全，民航局表示，已要求所屬航管單位持續嚴密掌握相關航班飛航狀況等因應措施，並要求中方儘速展開溝通，以確保飛航安全。（編輯：方沛清）1140706

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