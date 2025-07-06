中國啟用W121航路 學者：擠壓台灣主權危害飛安

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（中央社記者楊堯茹台北6日電）中國民航局今天宣布，啟用M503航線的W121銜接航路。學者受訪指出，中方此舉政治目的高於其他因素，以灰色地帶行動擠壓台灣主權及治權，更影響飛安規範，且從片面宣布可看出，中方所宣稱的兩岸互動，其實不存在。

陸委會今天透過書面表示，有關M503航路及其銜接的W121、W122及W123等3條航路的運行，兩岸雙方曾於民國104年協商達成共識，M503航路僅可向南飛行且須西移6浬，3條銜接航路的啟用需經雙方溝通。陸方迄今已3度片面違反共識，以單方作為改變現狀，並增加兩岸及區域不安。

國防院國防戰略與資源研究所長蘇紫雲受訪時分析，中國的政治目的高於其他因素，中國內部還有56%空域可以使用，比歐盟的民航空域還大，中國刻意將航路移到台灣海峽上，是要以灰色地帶行動擠壓台灣的主權跟治權，以及中華民國台灣對主權的訴求，「中共真的是非常不理性」。

根據中國工程院國家空域技術實驗室研究，中國民航航線約651條規模，占空域約20%，另計軍用空域19%、軍民共用空域5%，未利用仍有約56%空域。

蘇紫雲指出，中方此舉壓縮台灣方的避讓反應時間，違反國際民航組織（ICAO）的安全規範，上海飛航情報區的東端很靠近台海中線，M503航線一旦有航班遇到天候或機械等緊急狀態偏向台灣方向飛行，台北飛航情報區只有30秒可以應對，非常不負責任。

淡江大學國際事務與戰略研究所副教授林穎佑表示，中國在此時機點開啟W121航路，疑是針對總統賴清德的「國家十講」，意圖在國際加強「ICAO僅認定中華人民共和國為會員、沒有中華民國」的「一個中國」論述，宣稱其繼承中華民國歷史的論述權。

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林穎佑指出，啟用銜接航路理應須經兩岸協商，中國的片面之舉可看出，中國一直宣稱的兩岸互動與溝通，基本上其實不存在。

林穎佑表示，W121銜接航路對軍事面影響不大，國軍在台海空域的雷達與防空飛彈布局嚴密，不會因為一條航路就受到影響，也能偵測出軍用機跟民航機的飛行高度。（編輯：林克倫、楊蘭軒）1140706