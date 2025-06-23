航艦援中東致印太真空？學者：美採島鏈制海圍堵中國

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（中央社記者楊堯茹台北23日電）以伊交戰，美國在中東周邊海域部署3艘航艦打擊群，東亞僅剩華盛頓號航艦。軍事學者指出，美軍具備遠距攻擊能力，且利用第一島鏈內國家的岸基飛彈，達到以陸制海的圍堵中國戰略，加上印太司令部已提升戰備與各國都在戒備，中共率然突襲機率不高。

外媒報導，美軍福特號航艦打擊群將前往歐洲司令部所轄地中海區域執行定期部署，原在南海的尼米茲號航艦打擊群也在美國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）令下轉往中東，而卡爾文森號航艦打擊群則一直在中東地區活動。

對於美軍在西太平洋僅剩1艘駐防日本橫須賀的華盛頓號航艦，外界憂中國是否趁虛而入。國防院國防戰略與資源研究所長蘇紫雲受訪指出，海空戰場是科技主導，地區軍事權力短暫真空並不會造成意外戰爭，且美國印太司令部已發布提升戰備命令，各國也在戒備。

蘇紫雲說明，在沒有把握情況下，軍事冒險的失敗機率很高，中共率然突襲的機率不高，台灣應持續保持警戒，但不用過度憂心。

淡江大學國際事務與戰略研究所副教授林穎佑分析，中國解放軍的航空母艦對美軍來講，「基本上不足以畏懼」，中國遼寧艦與山東艦兩艘航艦的艦載機數量總和、才等於1艘美國航艦，況且美軍在印太區域的軍事準備相當完善。

林穎佑解釋，美軍此次空襲伊朗，證明依靠轟炸機的長程續航力及打擊能力，就可做到遠距戰略攻擊效果，不需都要依賴航艦艦載機，且透過部署在菲律賓的泰風飛彈系統（Typhon missile system，又譯堤豐）以及美日軍事合作，可看出美國企圖利用第一島鏈內國家的岸基飛彈，達到以陸制海的圍堵中國戰略。

中國遼寧艦與山東艦兩航艦6月在菲律賓海演練，引發外界關注。根據日本統合幕僚監部公布資料，遼寧艦於19日正朝宮古海峽方向航行，山東艦22日在菲律賓呂宋島東北方、航向往西朝呂宋海峽前進。

林穎佑分析，就航跡圖看，中國兩艘航艦正在回航，但須謹慎看待軍艦回航路線，特別是中共機艦近日在台海周圍進行聯合戰備警巡，要關注中共是否在航艦回程時，與解放軍岸基兵力進行海空演習。

至於美軍介入以伊戰火對印太區域影響，林穎佑認為，美國總統川普不惜運用武力以維護國家利益，也顯示相對於美國前總統拜登（Joe Biden），川普傾向更會動用武力。

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蘇紫雲指出，短期來看是衝擊，中長期看來是好事，川普的戰略很清楚，就是要集中美軍兵力對付中國；川普這次決定空襲伊朗是「三個願望一次滿足」，一是拔除伊朗「核牙齒」，二是削弱中俄在中東影響力，三是重振美國在阿拉伯的威望。

蘇紫雲強調，伊朗神權政府若是垮台，有助美國將中長期戰略重新部署在印太區域，中東衝突短期對台灣的油價、海運成本會有影響，「大趨勢其實有利於台灣」；在此情況下，台灣更要凸顯防衛投資、戰力整合的自助自強。（編輯：林克倫、張若瑤）1140623