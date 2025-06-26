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美可能在菲部署第2套泰風飛彈系統 中：亞太非角鬥場

2025/6/26 18:44（6/26 18:51 更新）
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中國國防部新聞發言人張曉剛26日在例行記者會上回應媒體提問。中央社記者呂佳蓉北京攝 114年6月26日
中國國防部新聞發言人張曉剛26日在例行記者會上回應媒體提問。中央社記者呂佳蓉北京攝 114年6月26日
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（中央社記者呂佳蓉北京26日電）針對美國可能計劃在部署第2套泰風飛彈系統，中國國防部新聞發言人張曉剛今天回應，亞太是和平發展的高地，不是大國博弈的「角鬥場」。

在今天的中國國防部例行記者會上，張曉剛對此表示，「菲律賓變本加厲引入戰略戰術性武器，把自己綁上美國的戰車，為虎作倀破壞地區安全穩定，這嚴重違背地區國家人民的共同利益」。

他表示，「『引狼入室』必將反噬自身、自毀家園」。中國敦促菲方汲取歷史教訓，不要重蹈覆轍。

對於總統賴清德發布國家十講，共軍是否會舉行軍演，張曉剛稱，「我們對台獨分裂行徑絕不姑息，持續加以練兵力量，堅決捍衛國家主權與領土完整」。

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對於美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）日前表示，中國是「步步緊逼的威脅」，美方將優先增加印太地區威懾力，「以實力求和平」，張曉剛則回應，大國相處之道不應是零和博弈，和平共處是中美兩國應共同守住的底線。中國的發展對任何國家都不構成威脅，也從來不像有的國家那樣搞威懾、脅迫那一套。

針對菲媒引述不具名美國國防官員報導，只要菲律賓同意，美國願在菲部署第2套泰風系統，菲律賓軍方發言人巴迪亞（Francel Margareth Padilla）16日表示，美國若在菲增加部署泰風飛彈系統，將有助菲律賓士兵熟悉先進武器系統，同時提升菲美協同作戰能力，特別是在印度太平洋戰區。（編輯：楊昇儒）1140626

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