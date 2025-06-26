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英航艦打擊群8至9月泊靠橫須賀 確保印太安全穩定

2025/6/26 19:19
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（中央社記者楊明珠東京26日專電）日本神奈川縣橫須賀市25日表示，英國海軍以航空母艦「威爾斯親王號」為核心的打擊群8至9月將泊靠橫須賀。上一次英國航艦泊靠日本是2021年，這次將是第2度。

日本共同社報導，橫須賀市表示，英國海軍的航空母艦「威爾斯親王號」（HMS Prince of Wales）領軍的航艦打擊群8至9月將泊靠橫須賀。橫須賀市已獲得日本政府的說明，這將是自2021年英國航艦「伊麗莎白女王號」（Queen Elizabeth）泊靠橫須賀以來，第2度泊靠。

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屆時，英國海軍的驅逐艦、挪威的護衛艦也將參與。「威爾斯親王號」將泊靠美國海軍橫須賀基地；英國海軍驅逐艦、挪威護衛艦將泊靠日本海上自衛隊橫須賀基地。「威爾斯親王號」預定停靠東京國際郵輪碼頭（位於東京都江東區）。

「威爾斯親王號」領軍的航艦打擊群今年4月下旬自英格蘭啟程，對印太區域展開行動部署。打擊群指揮官布萊克莫爾（James Blackmore）准將於倫敦時間6月17日表示，部署行動傳達強而有力訊息：英國及盟友致力確保印太區域的安全穩定。（編輯：唐聲揚）1140626

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