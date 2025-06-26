紐時：川普打擊伊朗 可能影響中國對台戰略考量

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（中央社台北26日綜合外電報導）美國「紐約時報」報導，過去譴責美國捲入海外戰爭的總統川普作出攻擊伊朗核設施決定，給正試圖琢磨他可能如何處理台海衝突的中國領導人再出一道難題。

「紐約時報」（The New York Times）報導，中國官員和專家本來就一直試著推敲川普對台作法。他們現在很可能正針對華府打擊德黑蘭進行評估，以加深對川普的理解。數月前川普尋求透過外交途徑的同時反對採取軍事行動，22日卻突然對伊朗3處核廠址發射飛彈和炸彈。

包括動武在內，川普對於北京致力逼迫台灣就範的各種情境將作何回應，這有點令中國難以捉摸。美國長期對台軍售並且維持於戰爭爆發時出兵的選項，協助抵禦中國的軍事壓力、嚇阻中方可能的攻擊。

美國企業研究所（American Enterprise Institute）資深研究員庫伯（Zack Cooper）表示：「在伊朗遭到打擊後，我懷疑中國領導層現在會更為忐忑，不敢測試川普總統對台灣的決心。謹慎有其必要，一方面因為川普看起來似乎比許多人以為的更有意願動用武力，也因為他的行動似乎難以預測。」

在美國攻擊伊朗之前，中國似乎升高試探川普對台想法的力道。

中國國家主席習近平本月稍早與川普通話時，強調台灣的重要性。他提出兩人應該像共同船長一樣，為「中美關係這艘大船」掌舵。這似乎是試圖在川普與那些對北京採取強硬立場的美國官員之間製造隔閡。

北京說台灣總統賴清德是分離主義分子，本週強烈譴責他近日在演講中表示「台灣是主權獨立國家」的立場，習近平曾指責總統賴清德政府尋求「衝突對抗」。台灣政府和華府政壇兩黨中的許多人都表示，正是中國的威脅行徑加劇緊張局勢。

最近與美國同行會面的一些中國研究人員似乎在試圖評估川普的紅線在哪裡。庫伯說：「我見過的中國專家一直針對如果北京對台灣採取行動，川普會怎麼做，提出這方面的尖銳問題。」

中國的試探早已付諸行動。近年來，中國加強在台灣周邊的軍事活動和海警行動，尋求試探台灣和美國及其盟友的反應，同時也試圖消磨台灣軍隊。

這種壓力不太可能放鬆。中國幾乎每天都會出動軍機靠近台灣，有時多達數十架次。台灣一名高階安全官員本月告訴記者，北京5月曾在中國東部外海部署多達70艘軍艦，本月則首次派遣兩艘航艦和支援艦進入太平洋，越過包括日本列島和台灣在內的第一島鏈，引發東京抗議。

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上海復旦大學台灣研究中心主任信強指出，中國希望為川普任內台灣議題的各種可能性做好準備，包括「緊張快速升級，甚至失控」。

信強說道：「伊朗和台灣問題差別很大，影響美國決策的各方面因素差別也很大。」但他也引川普對伊朗的攻擊為鑒說：「這意味一旦川普總統認為有必要，就會選擇動用武力來推進美國的外交政策。」（譯者：何宏儒/核稿：洪啓原）1140626