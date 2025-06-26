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美介入以伊衝突 國安人士：避免印太出現戰略缺口

2025/6/26 15:56（6/26 16:17 更新）
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圖為伊朗國旗、美國國旗，以及美國總統川普3D列印模型。（路透社）
圖為伊朗國旗、美國國旗，以及美國總統川普3D列印模型。（路透社）
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（中央社記者溫貴香台北26日電）在美國介入下，以色列與伊朗達成停火協議。國安官員分析表示，美方藉由展現精準打擊的軍事能力，快速處理中東衝突，以避免在印太地區形成戰略缺口或空窗期，凸顯美國要將更多資源投注印太、並非嘴巴說說，對中國將有一定程度震懾效果。

針對以伊停火後區域間最新情勢，國安人士表示，中國近期在印太區域的部署，不只是超越國土防衛與面對台灣的必要，而是採取「全島鏈、全海域、跨島鏈、跨海域」的軍力投射，這讓區域內每一方都變得非常關鍵、都不能成為戰略破口；此亦是這期間以來，各區域友方透過訊息或各種方式，所理解並共同面對威脅的狀況。

國安人士指出，以色列與伊朗的衝突，對中國而言具有一定程度震懾效果，所謂「震懾」，不是指中國的立場站在伊朗這一方。

國安人士表示，首先是對軍事能力的震懾，中國把兩艘航空母艦開到太平洋第二島鏈，但中國無法複製美軍戰術戰法，並進行「可逆」操作，例如美軍出動7架B-2轟炸機，單程飛行18小時且進行多次空中加油，中國並無法對美軍B-2的戰術進行複製和「可逆」操作。

國安人士指出，美方出動B-2打擊伊朗核設施，相當程度說明希望在很短時間內結束中東衝突，以把更多資源投注在印太，讓印太戰略不會造成戰略缺口與戰略空窗期，而不只是嘴巴說說。

國安人士表示，從戰略層次看，中國必須思考若僅用灰色地帶襲擾等方式，來對台灣或印太形成壓力，這種方式是「終究有效」或造成「更嚴峻挑戰」，中國這段時間應該會認真思考這個問題。

其次是戰爭型態的震懾。國安人士說明，中國會重新評估在軍事裝備或戰術上必須有哪些新思考，像是如何快速反應區域衝突或發動奇襲等行動。

國安人士指出，此次以色列與伊朗衝突，凸顯新型態戰爭在同時間都夾雜有認知操作、各種虛假訊息操作、駭侵等混合戰形式；台灣也認真從這場衝突獲得新啟發，包括數位防護、新戰術與戰法的可能性等，讓台灣看到在防衛層面上，必須從不同面向投入資源。

國安人士也歸納中國媒體在以伊衝突的訊息操作表示，中媒竭盡所能描繪以色列被打得很慘，伊朗人民揮舞國旗慶祝等敘事，並以同樣標題製作不同影片在網路上散播。

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在軍事武器上，國安人士解釋，中國媒體甚至會誇大解放軍能掌握美軍B-2匿蹤隱形轟炸機在何處起飛的訊息，還有「以色列生意都斷了，美商都逃離以色列等」；另外一部分則是吹噓中國北斗衛星導航系統的定位能力，或是「以色列完蛋了、美國慘了」等。

國安人士表示，這次的虛假訊息操作還有英文版本，嘗試在國際間做一些投放，試圖改變各國民眾的認知，值得關注。（編輯：林克倫、張若瑤）1140626

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