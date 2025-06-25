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川普促成伊朗以色列停火 中東局勢仍具不確定性

2025/6/25 12:00（6/25 12:06 更新）
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伊朗國旗、美國國旗，以及美國總統川普3D列印模型。（路透社）
伊朗國旗、美國國旗，以及美國總統川普3D列印模型。（路透社）
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（中央社華盛頓24日綜合外電報導）儘管中東局勢依然充滿不確定性，美國總統川普突如其來地宣布以色列和伊朗停火，將經營社群媒體的天賦轉化為外交手腕。

法新社報導，在美國本月21日轟炸伊朗重要核設施後，以色列和伊朗歷時12天的衝突劃下句點，以色列、伊朗和川普本人都宣稱取得了勝利。

川普一度因違背反對海外軍事干預的競選承諾而廣受批評，但他很快就找到了脫身的辦法，儘管下令轟炸伊朗，他仍將自己塑造成一名「和平締造者」。

華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）中東計畫資深研究員陶德曼（Will Todman）說：「我不認為以色列政府能夠承受一場長期戰爭，但我認為其中的關鍵因素是川普總統。他不希望在自己任期內爆發另一場區域戰爭，這才是改變以色列和伊朗盤算的原因。」

在伊朗23日向駐卡達的美軍基地發射飛彈後，川普昨天深夜透過社群媒體宣布以色列和伊朗停火，讓他身邊的幕僚和盟友感到錯愕。伊朗這波攻擊似乎是經過刻意安排的象徵性回應，因為那些飛彈很容易就遭擊落。

川普選擇不對伊朗進行報復，今天再度利用他的「網路講壇」敦促以色列停止對伊朗發動新的攻擊。

伊朗在遭遇1980至1988年兩伊戰爭以來最嚴重的攻擊後，也需要一個台階下。川普似乎也向飽受制裁的伊朗釋出誘因，突然放鬆了對伊朗的「極限施壓」，稱中國可以繼續向伊朗購買石油。

陶德曼說，在以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）對川普的介入表示讚揚後，川普今天的警告也可能向他傳達了美國支持的限度。

成果為何？

川普盛讚自己的介入是「巨大的成功」，儘管批評人士早已警告，發動攻擊可能促使伊朗暗中加快研發核彈的腳步。

川普宣稱已「摧毀」伊朗的核計畫，但美國有線電視新聞網（CNN）和「紐約時報」（The New York Times）報導，一份機密報告指出，美國的轟炸並未摧毀這3處核設施的核心部分。

華府智庫「中東研究所」（Middle East Institute）資深研究員卡圖勒斯（Brian Katulis）表示，要說這項停火能否持久仍為時過早。

他說，以卡達為首的波斯灣阿拉伯國家展開大量靜默外交，努力讓中東地區恢復平靜。

卡圖勒斯談到這些波斯灣國家時說：「川普高調運用他的網路影響力來試圖約束以色列和伊朗的行動，但相比之下，這些國家持續扮演的實質角色才是關鍵。」

曾在前總統柯林頓（Bill Clinton）任內負責中東事務的卡圖勒斯說，川普政府的戰術性軍事行動，結合「大量戰略溝通」，反而讓美國民眾及全球行為者感到困惑，「我們到底想達成什麼目標？」

在國內展現影響力

某種程度上，川普的外交手腕在國內展現了明確、即便是短期的效益。

現為智庫「昆西盡責經綸研究所」（Quincy Institute for Responsible Statecraft）成員的謝琳（Annelle Sheline）說，對川普而言，執行停火協議至關重要。

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謝琳指出，以色列曾在停火期間轟炸黎巴嫩與加薩走廊（Gaza Strip），尼坦雅胡認為自己享有「美國的無條件支持」。

她說：「川普證明了只要他想，他就能約束以色列。現在，他也必須採取同樣的方式，堅定支持加薩停火。」（譯者：劉文瑜/核稿：盧映孜）1140625

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