川普促成以伊停火 美議員提名角逐諾貝爾和平獎

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者侯姿瑩華盛頓24日專電）在美國總統川普（Donald Trump）促成以色列和伊朗停火後，共和黨籍的美國聯邦眾議員卡特（Buddy Carter）今天致函挪威諾貝爾委員會（Norwegian Nobel Committee），提名同屬共和黨的川普角逐諾貝爾和平獎。

美國福斯新聞（Fox News）報導，卡特在信中寫道，川普的影響力對與促成這項被許多人視為不可能的迅速協議發揮關鍵作用。川普也採取大膽且果斷的行動來遏止伊朗的核野心，確保「全球最大的恐怖主義國家資助者」無法取得核武。

卡特表示，川普在這場危機中展現的領導力「體現了諾貝爾和平獎要表揚的理念，追求和平、防止戰爭及促進國際和諧」，這需要勇氣及清晰的遠見。

基於上述原因，卡特致函諾貝爾委員會提名川普角逐諾貝爾和平獎（Nobel Peace Prize）。川普也在自家社群媒體「真實社群」（Truth Social）公布信函內容。

以色列為阻止伊朗的核子與飛彈計畫，13日對伊朗實施先制打擊後，雙方持續交戰多日，美國上週末也介入，攻擊伊朗3個核設施。此舉引發伊朗昨天向美國駐卡達的軍事基地發射多枚飛彈作為報復。

在伊朗攻擊美國駐卡達烏代德空軍基地（Al Udeid Air Base）數小時後，川普表示，感謝伊朗給予事先通知，「使得沒有人喪生、也沒有人受傷」。他隨後也宣布，以色列與伊朗已同意完全停火。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

川普今天在前往荷蘭海牙（The Hague）參加北大西洋公約組織（NATO）峰會途中透過「真實社群」發表聲明表示，伊朗和以色列仍維持停火。稍早，他才爆粗口痛罵兩國，指控他們違反他昨天宣布的停火協議。

此外，巴基斯坦曾於21日表示，將提名川普角逐諾貝爾和平獎，以表彰他協助解決印度與巴國衝突所付出的努力，但隔日就轉而譴責川普對伊朗動武。（編輯：張芷瑄）1140625