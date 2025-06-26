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前美副卿：美國減少對中國稀土依賴得花一個世代

2025/6/26 15:53（6/26 16:20 更新）
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（中央社台北26日電）美國前常務副國務卿康貝爾（Kurt Campbell）近日接受美媒採訪時說，美國需要「一代人」的時間，才能減少對中國在稀土和其他全球供應鏈上的依賴。

香港經濟日報今天引述美媒做了上述報導。康貝爾受訪時強調，美中兩國逐漸意識到「美中可能是世界上在經濟、商業和戰略上最具互依性的兩個國家」，兩國都對這種相互依存的關係感到「不安」，但要徹底「脫鉤」比原本認為的更難。

康貝爾說，「兩國都意識到脫鉤所帶來的短期挑戰是現實存在的，因此目前也可以說雙方有種『休戰』狀態，並有意願維持一定程度的雙邊關係穩定」。

對於稀土問題，康貝爾表示，美國想在稀土和其他供應鏈方面實現多元化，而「難度令人難以置信」，「這項努力其實從（美國總統）川普第一任期就開始了，並在拜登政府期間持續推進，但實現這些目標可能需要一代人的時間。我們在某些方面仍高度依賴中國，比如稀土磁鐵」。

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不過，康貝爾又表示，若說中國占據上風是「不準確」的。在他看來，中國在某些領域確實可對美國高科技製造業造成巨大打擊，但美國也可採取措施對中國經濟構成影響。

他說，「我們都很脆弱，我們相互依存，試圖判斷誰更脆弱是一個很難的任務」，若局勢升級，兩國經濟都會受損，而且影響不會止於美中之間，還將波及東南亞和全球經濟其他部分。（編輯：周慧盈/謝怡璇）1140626

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