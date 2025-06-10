川普示意可鬆綁晶片禁令 換取中國釋出稀土

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓/北京10日綜合外電報導）美中9日在倫敦展開第二輪貿易談判，據報雙方聚焦議題為稀土及半導體等出口限制。白宮高層表示如北京同意加快稀土出口，美國總統川普將放寬對中國出售晶片的限制。

日經亞洲（Nikkei Asia）報導，美方參加會談者為美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）與財長貝森特（Scott Bessent），未參加上月在瑞士第一輪談判的商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）這次也與會；中方則由負責經貿政策的副總理何立峰率員談判。

9日的會談持續數小時，預計10日上午繼續談判。美國總統川普被媒體問到時稱中國「不好對付」，但他說美方在這方面「表現得很好」，並表示他聽到從倫敦傳來的「正面回報」。

川普說：「我們希望開放中國市場。如果我們無法做到，也許就什麼都不弄了。」他並再次強調中國「多年來一直在占美國便宜」。

會談焦點在於美中會否鬆綁各自的出口管制。美方盼中國解除4月實施對包含鏑在內的7種稀土管制，鏑是高端製造裡強效磁鐵所不可缺的原料；中方則敦促美方解除歧視性的晶片出口管制。

金融時報指出，白宮國家經濟會議主席哈塞特（Kevin Hassett）表示他預期美中談判人員能達成協議，促成中方加快稀土與磁鐵的出口。

哈塞特在9日會談開始後接受CNBC電視台訪問說：「我預期這將是一場簡短、伴隨有力握手的會面。我們的期望是……雙方一握完手，美國的出口管制就會立即鬆綁，稀土也將大量釋出。」

哈塞特這番話首次暗示，川普願意將出口管制擺上談判桌，這將代表美方出現重大轉向，與拜登政府時期做法大不相同。當時拜登政府實施全面性的出口管制，目的是讓中國更難取得美國的先進晶片技術，以防用於軍事發展。

哈塞特未具體說明美方將放寬哪些出口管制，但他暗示，川普政府不會鬆綁一些為防止美國晶片製造商輝達（Nvidia）向中國相關機構出售高端晶片而設的限制措施。

另外，紐約時報指中國掌握全球的釤供應。釤是稀土金屬的一種，是美國與盟邦製造戰機、飛彈等裝備所需的原物料。若無用釤製作的稀土磁鐵，美國與歐洲盟國將難以生產並填補近期因援烏而大量消耗的軍備庫存。

中國為反制川普關稅戰，從4月中起管制釤、釓、鋱、鏑、鈧等7類稀土相關物資出口。丹佛大都會州立大學（MSU Denver）冶金專家楚勞特（Stanley Trout）自1970年代以來便專研釤磁鐵，他指出中國限制出口的7種稀土金屬裡6種的需求主要為民間用途，但釤不同，「幾乎完全用於軍事」。

透過 Google News 追蹤中央社

釤磁鐵能承受足以熔化鉛的高溫而不失去磁力，使它成為高速運轉電動馬達在狹小空間中（如飛彈彈頭）耐高溫運作的關鍵材料。每架美製F-35匿蹤戰機都必須用上22.7公斤釤磁鐵。

拜登政府時期的官員對美軍缺乏國內釤供應深感憂慮，因而簽訂大型合約，打算蓋兩座釤生產設施。但由於商業考量，兩座設施最終均未動工，使得美國在釤的供應上完全依賴中國。（譯者：陳亦偉）1140610