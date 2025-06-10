中方：中美經貿磋商會議繼續進行

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（中央社台北10日電）美國與中國的新一輪經貿磋商9日下午在英國倫敦登場後，中國方面表示，會議10日將繼續進行。

這輪經貿磋商在中國被稱為「中美經貿磋商機制」。中國央視旗下新媒體「玉淵譚天」今天發布，當地時間6月10日，中美經貿磋商機制首次會議將繼續進行。

稍早法新社也引述知情人士表示，美中雙方預計10日上午10時（台灣時間10日下午5時）在倫敦繼續談判。

白宮國家經濟會議主席哈塞特（Kevin Hassett）9日告訴財經媒體CNBC，川普政府預計雙方在倫敦「握手」言和後，「美國的任何出口管制都將放寬，而中國也將大量釋放稀土」。

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倫敦會談是美中代表團一個月前在瑞士日內瓦會晤以來首次談判，目的是恢復雙方履行日內瓦協議的信心。雙方當時同意降低關稅90天，爭取時間來應對美國川普政府指稱不公平競爭環境造成的貿易失衡。

雙方官員在英國蘭卡斯特宮（Lancaster House）進行6個多小時的磋商後結束了在倫敦的首日談判，雙方將邁入第2天談判。（編輯：張淑伶）1140610