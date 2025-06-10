結束倫敦首日對中貿易談判 美商務部長稱富有成果

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（中央社倫敦9日綜合外電報導）美國與中國今天在英國倫敦舉行新一輪貿易談判，彭博（Bloomberg News）指出，美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）聲稱雙方會談「富有成果」。

根據彭博報導，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）會後形容這是「良好會談」。

盧特尼克、貝森特及貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）是美方談判代表；中方談判代表為中國國務院副總理何立峰、商務部長王文濤及國際貿易談判代表李成鋼。

知情人士告訴法新社，美中雙方預計明天上午10時（台灣時間10日下午5時）在倫敦繼續談判。

彭博報導提到，美國總統川普於一場會議表示，跟中國打交道「並不容易」，但他的下屬在談判中「表現非常好」，至於是否取消對中國的出口管制，他說「我們將拭目以待」。

雙方官員在英國蘭卡斯特宮（Lancaster House）進行6個多小時的磋商後結束了在倫敦的首日談判，雙方將邁入第2天談判。

美方暗示願取消對部分技術的出口管制，以換取中國放寬稀土出口限制。知情人士透露，具體而言，川普政府準備取消近期對晶片設計軟體、飛機發動機零件、化學品及核材料的一系列限制。

白宮國家經濟會議主席哈塞特（Kevin Hassett）今天告訴財經媒體CNBC，川普政府預計雙方在倫敦「握手」言和後，「美國的任何出口管制都將放寬，而中國也將大量釋放稀土」。

哈塞特在華府的表態是迄今為止美國願意做出此類讓步的最明確信號。不過他又說，美國不會將人工智慧（AI）晶片大廠輝達（NVIDIA）生產的最先進AI晶片納入其中。

哈塞特強調針對輝達H20晶片的限制不會取消，「我說的是對其他晶片的潛在出口管制，那些對他們也非常重要」。

倫敦會談是美中代表團一個月前在瑞士日內瓦會晤以來首次談判，目的是恢復雙方履行日內瓦協議的信心。雙方當時同意降低關稅90天，爭取時間來應對川普政府指稱不公平競爭環境造成的貿易失衡。

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川普與中國國家主席習近平上週通話，似乎為雙方達成協議注入新的動能。

美中貿易關係因為川普先前大幅調高關稅引發中方報復而急劇惡化，貿易戰對兩國經濟造成痛苦，努力應對貿易政策陡然生變的企業也面臨巨大的不確定性。（編輯：盧映孜/核稿：陳彥鈞）1140610