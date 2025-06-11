美中敲定架構落實貿易協議 將回報兩國領袖

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（中央社倫敦10日綜合外電報導）美國和中國談判代表團今天表示，他們在英國倫敦會談兩天後已就貿易架構達成共識，中國商務部副部長李成鋼表示，雙方將各自回報兩國領導人。

路透社報導，李成鋼告訴媒體：「雙方原則上已達成架構，將落實兩國元首在6月5日通話時達成的共識，以及在日內瓦會議達成的一致意見。」

美國和中國代表團今天在倫敦進行第2天貿易談判。中方談判代表為中國國務院副總理何立峰、商務部長王文濤及李成鋼；美方談判代表是美國財政部長貝森特（Scott Bessent）、商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）及貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）。

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法新社報導，美國和中國代表今天表示，雙方已就貿易架構達成共識，盧特尼克對稀土問題相關疑慮「將獲得解決」表示樂觀。

然而這項架構仍須經過美中領導人批准，葛里爾告訴媒體：「我們將盡快採取行動。」他還說：「我們對與中方接觸抱持正面態度。」（譯者：盧映孜/核稿：蔡佳敏）1140611