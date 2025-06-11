川普稱美中貿易協議已完成 中國將供應必要稀土

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（中央社記者侯姿瑩華盛頓11日專電）美中官員在倫敦進行2天經貿談判後，已針對貿易架構達成共識。美國總統川普今天表示，美國和中國的協議已完成，僅待美中領導人最後批准；中國將預先供應磁鐵和必要稀土，美國也同意讓中國學生就讀美國大學及學院。

川普（Donald Trump）今早在自家社群媒體平台「真實社群」（Truth Social）發文寫道，「我們和中國的協議已完成，僅待習主席和我最後批准。中國將預先供應全部磁體和任何必要的稀土」。同樣地，美國將依雙方同意的事項，讓中國學生就讀美國大學及學院。

他還說：「我們總計獲得55%的關稅，中國則是10%，雙邊關係非常好！」

美國和中國代表團在英國倫敦密集磋商2天後，外電昨天報導，美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）表示，雙方敲定的架構為5月在日內瓦達成的共識增添實質內容。雙方當時在日內瓦同意90天內暫緩互徵高達3位數的關稅。

不過由於中國持續管制關鍵礦物出口，日內瓦協議窒礙難行，促使川普政府以出口管制措施回應，禁止向中國出口半導體設計軟體、化學品和其他科技產品。

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盧特尼克指出，在倫敦達成的協議將使美國取消部分近期實施的出口管制，但未透露具體細節。這項架構還需美中領導人批准。

中國商務部副部長李成鋼在另一場簡報會上也表示，雙方已針對貿易架構達成共識，將回報兩國領導人。（編輯：高照芬）1140611