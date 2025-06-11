美中敲定架構盼息貿易戰 無具體細節疑分歧難解

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社倫敦10日綜合外電報導）美國和中國官員今天表示，他們已就貿易架構達成共識，以期貿易戰休兵重回正軌及移除中國稀土出口限制，然而目前尚無跡象顯示雙方就長期貿易分歧達成持久解決方案。

路透社報導，美國和中國代表團在英國倫敦密集磋商兩天後，美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）告訴媒體，雙方敲定的架構為5月在日內瓦達成的共識增添實質內容。雙方當時在日內瓦同意90天內暫緩互徵高達3位數的關稅。

不過由於中國持續管制關鍵礦物出口，日內瓦協議窒礙難行，促使美國總統川普政府以出口管制措施回應，禁止向中國出口半導體設計軟體、化學品和其他科技產品。

盧特尼克表示，在倫敦達成的協議將使美國取消部分近期實施的出口管制，但在美中談判於倫敦時間午夜（台灣時間11日上午7時）左右結束後，盧特尼克並未透露具體細節。

盧特尼克說：「我們已達成落實日內瓦共識和兩國元首通話內容的架構…我們將回報川普總統，確保他批准。」盧特尼克還說，中方談判代表也將回報中國國家主席習近平，確保他批准；若這項架構經過批准，「我們將會執行」。

中國商務部副部長李成鋼在另一場簡報會上也表示，雙方已就貿易架構達成共識，將回報兩國領導人。

李成鋼告訴媒體：「雙方原則上已達成架構，將落實兩國元首在6月5日通話時達成的共識，以及在日內瓦會議達成的一致意見。」

儘管美中在出口管制上互相較勁，日內瓦協議或許不會因為這場爭端瓦解，但恐怕無助於化解雙方因為川普關稅措施及美國長期抱怨中國以國家主導、出口驅動經濟模式而存在的嚴重歧見。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

「華爾街日報」（WSJ）報導，美中談判代表並未披露他們敲定的架構具體內容，這可能導致貿易戰休兵不確定性持續存在。此外，雙方尚未公布細節，可能顯示美方將需要川普批准才能應中方要求取消部分管制措施。

財經媒體CNBC報導，法國外貿銀行（Natixis）資深經濟學家徐建偉（Jianwei Xu，音譯）表示，美中談判代表現在將各自回報領導人，顯見一些分歧或未解決的細節仍需要內部討論，且敲定架構反映雙方對緩和局勢和持續對話的承諾，但目前仍不確定是否會促成具體協議或實質性突破。（譯者：盧映孜/核稿：劉文瑜）1140611