路透：中國暫允許向美3大汽車製造商出口稀土

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（中央社北京/華盛頓6日綜合外電報導）中國當局對稀土實施出口限制使供應鏈中斷問題開始浮現，但據兩名知情人士說，中國已向美國3大汽車製造商的稀土供應業者核發暫時出口許可。

路透社引述兩名知情人士透露，至少部分許可的效期長達6個月。目前不清楚這項許可包含的數量或品項，也不知道此舉是否顯示中國準備放寬稀土許可程序；業界團體說，相關程序非常繁瑣，已形成供應瓶頸。

中國今年4月決定廣泛限制稀土和相關磁鐵出口，為全球汽車製造商、航太製造業者、半導體公司和軍事承包商的核心供應鏈造成困擾。

中國在綠能轉型及為重要的稀土產業占據主導地位，愈來愈多人將此視為北京當局在美中貿易戰裡的重要籌碼。全球約9成稀土產自中國，汽車業者曾警告，基於對稀土的依賴，生產遭遇到的威脅日益嚴重。

一名消息人士說，通用汽車（General Motors）、福特（Ford）、斯特蘭蒂斯（Stellantis）3大美國汽車製造商的供應商，本月2日已拿到一些稀土出口許可。

通用汽車和福特都不願回應。斯特蘭蒂斯則表示，正與供應商合作「以確保有效率的許可程序」，目前公司都能「在不出現嚴重中斷下解決燃眉的生產問題」。

中國商務部尚未回覆相關詢問。

中國管制關鍵礦物出口，已成美國總統川普批評北京當局的焦點。川普認為中方違反上月達成的協議，當時雙方同意調降加徵關稅稅率和暫緩貿易限制措施。

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川普6月5日與中國國家主席習近平通電話以解決貿易上的歧見。川普後來在社群媒體發文稱「應該不會再有任何關於稀土產品的複雜性問題」兩國也都表示，雙方代表團很快將再次會談。

美國汽車公司已感受到中方限制出口的影響。福特表示，由於稀土短缺，上月將芝加哥工廠Explorer休旅車產線關閉一週。（譯者：曾依璇/核稿：陳亦偉）1140607