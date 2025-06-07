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稀土磁鐵成關稅戰焦點 紐時：電動車重要元素 美國幾乎零產量
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不願仰賴中國材料 法國長期規劃拚稀土回收精煉

2025/6/7 10:14（6/7 11:37 更新）
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（中央社記者曾婷瑄巴黎7日專電）美中貿易戰下，稀土成地緣政治要角。法國深知能源自主重要性，於2022年提出關鍵礦物戰略報告，今年更募集20億歐元基金，確保關鍵材料供應鏈，並打造歐洲首座稀土回收廠，盼以精煉和轉化技術，在關鍵金屬全球競賽脫穎而出。

美國總統川普不滿北京扣住一些美中協議同意釋出的稀土，指控中國違反初步貿易協議，指「當好人到此為止」，原本暫緩90天的美中貿易戰恐又箭在弦上。

生產汽車、晶片、戰鬥機等產品所需的稀土，繼石油、天然氣之後，成為占據地緣政治要角的關鍵原料。而控制全球9成以上精煉稀土供應的中國，成了各國亟欲擺脫依賴的對象。

稀土議題10多年前就已浮上檯面，但直到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情及接下來的俄烏戰爭，歐洲聯盟才真正嚐到產業與能源過度依賴中國、俄羅斯帶來的苦果，產業與能源自主因此被提上議程。

稀土為能源和數位轉型的戰略材料，法國作為全球產業與科技大國，積極推動從產業供應鏈著手，提高原料自主性。

2022年初，法國政府啟動「關鍵礦物戰略」，發表確保礦物原物料供應鏈報告書，評估供應鏈安全狀況、設置戰略礦物10億歐元投資基金、成立戰略礦物跨部會代表團、規劃產官學合作藍圖等。今年更募集20億歐元（約新台幣682億元）公私立基金，公私部門聯手強化韌性。

2024年，歐盟通過「關鍵原料法」，羅列17種戰略性原料。今年3月，歐盟進一步宣布境內投資生產計畫，以降低中國為主的外國原物料依賴。47個跨歐盟開採、提煉或回收稀有金屬的工廠計畫中，法國占了8個。

負責產業政策的法國籍歐盟執行委員塞儒內（Stephane Sejourne）指出，關鍵原料長期是歐盟盲點。他強調，歐盟不會在中國鋰電池材料上重蹈俄國天然氣的錯誤。

既然在稀土開採上沒有天然資源優勢，法國著眼有極大潛力且較高技術門檻的稀土回收再精煉，並與日本聯手，打造歐洲首座稀土回收廠。這將是中國之外的全球第一座重稀土元素分離廠，為邁向稀土永磁獨立的重要一步，戰略意義不言而喻。

作為歐洲磁鐵回收先驅，法國稀土開發與諮詢新創Carester旗下Caremag獲日本投資和法國政府資助，工廠3月中於法國西南部拉克市（Lacq）正式動工，也是上述歐盟計畫下的一環。

工廠預計將於2026年底完工，運作後預估每年能從電動馬達等物品回收2000噸永久磁鐵、提煉5000噸精礦，以製造約800噸輕稀土、600噸分離重稀土。後者為超強磁鐵的關鍵元素，相當於約目前全球產量的15%，是該工廠的優勢。

中國曾在2010年因釣魚台爭議報復日本，禁止稀土出口到日本，促使日本政府開始積極因應關鍵原料對中國依賴問題。在提升關鍵原料供應鏈韌性上，日本與歐盟強強聯手。

除打造全新工廠外，也有工廠開設新產線以因應全新挑戰。化工大廠蘇威集團（Solvay）於法國西部濱海城市拉羅雪爾（La Rochelle）的稀土精煉工廠4月宣布開設新產線，以從金屬零件回收氧化釹與鐠這兩種位列17種歐盟戰略性原料的金屬，並以2030年達成歐洲稀土產量30%為目標。

產線開工時，到場的戰略計畫官員波恩（Clement Beaune）總結法國的能源自主：「若我們自己不生產必要的技術，若我們不致力於透過生產落實生態轉型，我們就會依賴別人，因而被削弱。」

能源經濟學研究員福贊（Florian Fizaine）向「富比世」（Forbes）法國版分析法國稀土戰略時指出，要讓回收可行，就需要獲得持續不斷的材料流。「然而，電動機的生產主要不在歐洲。而且報廢馬達的回收量變化較大且分散，因此存在更大的不確定性。」

福贊認為，另一個應該發展的方向是用科技方式取代稀土。他表示，2011年也曾出現稀土危機，當時產業調整設計，減少永久磁鐵中的重稀土比例，但代價就是性能下降；例如雷諾車廠的ZOE車款引擎改採銅繞線轉子方式，避免使用永久磁鐵，減少對稀土元素的依賴。

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福贊指出，在投資國內生產或大規模回收之前，須先減少對稀土的需求，同時研究如何提高材料效率，即用更少原料換取相同功效。

稀土在未來地緣政治緊張局勢中扮演核心角色，但並非不可取代。稀土回收和本地生產都是解方的一環，但僅靠這些不足以確保法國能源自主，自然資源多元化、原料使用效率提升、電動汽車適度成長等永續發展政策，必須多角推進。（編輯：陳妍君）1140607

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