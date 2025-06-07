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川普：習近平同意讓稀土礦物出口至美國

2025/6/7 09:58（6/7 10:10 更新）
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江蘇連雲港碼頭待出口的稀土。（中新社）
江蘇連雲港碼頭待出口的稀土。（中新社）
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（中央社華盛頓6日綜合外電報導）美國總統川普今天說，中國國家主席習近平同意讓稀土礦物和磁鐵運到美國；此舉可能緩和美中這兩個全球最大經濟體之間的緊張關係。

路透社報導，記者在美國總統專機「空軍一號」（Air Force One）上問到習近平是否同意這麼做時，川普回答：「對，他同意。」

中國駐華府大使館未立即回覆置評要求。

川普與習近平昨天罕見通電話，目的是解決數週來因稀土問題而產生的貿易緊張關係。

川普當時說，談話有了「非常正面的結論」，且「應該不會再有任何關於稀土產品複雜性的問題」。

兩名知情人士透露，另一個顯示美中在此議題上的緊張關係趨緩的跡象是，中國已向美國3大汽車製造商的稀土供應業者核發暫時出口許可。

川普的高階幕僚預計本月9日在英國倫敦會晤中方官員，展開進一步談判。

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川普今天對記者說：「我們在中國協議上取得非常大的進展。」

對中國來說，稀土和其他關鍵礦物是一種籌碼，如果美國企業因為無法生產含必要礦物的產品而導致經濟成長下滑，川普可能面臨國內政治壓力。（譯者：曾依璇/核稿：盧映孜）1140607

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