與習近平通話 川普稱有正面結果、雙方團隊將再會面

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（中央社記者侯姿瑩華盛頓5日專電）美中貿易關係緊張之際，美國總統川普今天表示，他與中國國家主席習近平通話約一個半小時，討論了雙方最近達成貿易協議中的複雜細節，對兩國都有非常正面的結果，「關於稀土產品的複雜性不應再有任何疑問」。

這是兩人自1月中旬以來首度通話，也是川普1月20日重返白宮以來，兩人首度通話。

川普（Donald Trump）今早在自家社群媒體平台「真實社群」（Truth Social）發文寫道，剛結束跟習近平「非常良好的電話通話」，討論了雙方最近達成貿易協議中的複雜細節。

他說：「這通電話進行約一個半小時，對兩國都有非常正面的結果。關於稀土產品的複雜性不應再有任何疑問。」

川普指出，雙方團隊很快將再會面，地點待定。美國將由財政部長貝森特（Scott Bessent）、商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）及貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）代表出席，「我們將適時向媒體公布這場即將舉行的會議時間和地點」。

他說，這次通話幾乎聚焦於貿易議題，並未涉及俄羅斯、烏克蘭或伊朗相關問題。

另外，川普表示，習近平在通話中邀請他和第一夫人訪問中國，他也回邀對方。他指出：「作為兩個偉大國家的元首，這是我們都非常期待去做的事情。」

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川普先前於5月30日指控中國違反雙方在瑞士日內瓦達成的協議，導致美中關係又趨緊張。川普昨天也在社群媒體發文說，自己向來喜歡習近平，「但他非常強硬，極難達成協議！」

美中兩國5月中在日內瓦達成關稅休戰90天的協議。「華爾街日報」報導，中國在稀土議題上讓步是談判出現進展的關鍵，雙方同意降低關稅90天，中國恢復對美輸出科技業與製造業所需的稀土原料，但北京事後卻延遲核發稀土出口許可。（編輯：何宏儒）1140605