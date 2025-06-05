加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
與習近平通話 川普稱有正面結果、雙方團隊將再會面
首頁 / 兩岸
習近平
新聞專題
習近平2/300
首頁 / 兩岸

川習通話 習近平要求撤銷對中消極舉措

2025/6/5 23:14
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北5日電）央視新聞報導，中國國家主席習近平今晚應約與美國總統川普通電話。習近平說，美方應實事求是看待日內瓦會談進展，撤銷對中國實施的消極舉措，他並表達歡迎川普再次訪中；川普表示，美方願與中方共同努力落實協議，並歡迎中國留學生來美學習。

根據報導，習近平在通話中還向川普（Donald Trump）強調，「美國應當慎重處理台灣問題，避免極少數台獨分裂分子把中美兩國拖入衝突對抗的危險境地」。

據報導，習近平向川普說，校正「中美關係這艘大船」的航向，需要雙方把好舵、定好向，尤其是排除各種干擾甚至破壞，這尤為重要。

他說，根據美方提議，兩國經貿牽頭人在日內瓦舉行會談，邁出了透過對話協商解決經貿問題的重要一步，受到兩國各界和國際社會普遍歡迎，也證明對話和合作是唯一正確的選擇。雙方要用好已經建立的經貿磋商機制，秉持平等態度，尊重各自關切，爭取雙贏結果。對此「中方是有誠意的，同時也是有原則的」。

習近平說，「中國人一向言必行、行必果」，既然達成了共識，雙方都應遵守。日內瓦會談之後，中方「嚴肅認真執行了協議」。「美方應實事求是看待取得的進展，撤銷對中國實施的消極舉措」。雙方應增進外交、經貿、軍隊、執法等各領域交流，增進共識、減少誤解、加強合作。

根據報導，川普向習近平表示「十分尊重習近平主席」。美中關係十分重要，美方樂見中國經濟保持強勁增長，美中合作可以做成很多好事。美方將繼續奉行「一個中國政策」。

川普並表示，兩國日內瓦經貿會談「很成功，達成了好的協議」，美方願與中方共同努力落實協議。美方「歡迎中國留學生來美學習」。

google news透過 Google News追蹤中央社

根據報導，習近平歡迎川普再次訪中，川普則表示誠摯感謝。兩國元首同意雙方團隊繼續落實好日內瓦共識，盡快舉行新一輪會談。

這是習近平、川普自1月中旬以來首度通話，也是川普1月20日回任美國總統以來，兩人首度通話。（編輯：邱國強/楊昇儒）1140605

#中國
#川普
#台灣
#習近平
#美國
川普
與習近平通話 川普稱有正面結果、雙方團隊將再會面美防長：北約接近同意川普所提國防支出要求
習近平
美經濟數據報喜亞股收紅 韓大選落幕股市漲逾2%川普：習近平強硬 與他達成協議極其困難
習近平
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
習近平向李在明致賀電 稱願與韓國堅持互利共贏
37
更多編輯台推薦新聞：