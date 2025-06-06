中國學者：川習通話讓中美關係稍穩定 但分歧仍在

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（中央社台北6日電）美中兩國元首5日在時隔多月後再次通話。中國學者說，這次通話能讓雙方關係稍微穩定，但不代表很快形成新共識，彼此隔閡分歧仍在；而對中國來說，核心問題仍是美國需尊重和理解中國的利益和主張。

新加坡「聯合早報」今天在報導中引述南京大學國際關係學院院長朱鋒分析，「中美首腦通話在很大程度上，反映特朗普（川普）急切希望中國在關稅戰、貿易戰上對美國做出更積極回應」。

朱鋒評估，中美領導人通話能讓兩國關係稍微穩定下來，但「通話不等於馬上就會形成新共識」，兩國之間隔閡分歧仍存在。對中國來說，核心問題仍是美國需要更好地尊重和理解中國的利益和主張，不能在關稅、經貿、科技等領域一味打壓中國，「更不能說一套做一套」。

新加坡南洋理工大學拉惹勒南國際研究院副教授李明江評估，這次中美領導人通話較大機率是美國更主動些，因為美國總統川普此前多次公開表示希望與中國國家主席習近平通話，而北京希望以這種姿態向美國施壓、迫使華府調整對中政策，因此表現得不太著急、甚至故意冷淡。

李明江根據中國官媒新華社通稿判斷，中美領導人這次通話談出了實質內容，雙方團隊將繼續就經貿問題磋商，「這是好事情」，至少能遏制雙方相互指責的惡性循環。

李明江也認為，兩國領導人互邀對方到訪是個積極訊號，並評估兩人可能希望見面時能對重大問題進行詳談。

這是川普1月20日二度入主白宮以來，兩國領導人首次通話。川習同意雙方團隊繼續落實日內瓦談判共識，並盡快舉行新一輪會談。習近平和川普也互邀對方到訪。兩人上一次通話是在今年1月17日川普正式就任總統之前。

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美中關稅戰開打後，兩國於5月12日在日內瓦談判達成共識，同意休戰90天，並相互調降關稅，但雙方過去一個多星期以來因美國指責中國管制稀土出口問題而鬧僵。

美國指中國違反談判協議，刻意扣住部分稀土；中國則反批美國「無端指責」、「散布虛假信息」，雙方也在經貿、晶片、中國學生簽證等問題上持續交鋒。（編輯：周慧盈/張淑伶）1140606